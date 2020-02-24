В Барановичском районе житель нашёл в лесу немецкие авиабомбы времён ВОВ

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Барановичском районе местный житель нашел немецкие авиабомбы.

По информации МВД, подозрительный металлический предмет был обнаружен во время прогулки в лесу.



Фото: МВД

На месте военнослужащими саперно-пиротехнической группы в/ч 7404 были обнаружены три немецкие авиабомбы времен ВОВ – каждая по 250 кг.

Боеприпасы были вывезены на полигон и уничтожены.