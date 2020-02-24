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В Барановичском районе житель нашёл в лесу немецкие авиабомбы времён ВОВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Барановичском районе местный житель нашел немецкие авиабомбы.
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На месте военнослужащими саперно-пиротехнической группы в/ч 7404 были обнаружены три немецкие авиабомбы времен ВОВ – каждая по 250 кг.
Боеприпасы были вывезены на полигон и уничтожены.
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Новости Беларуси. В Барановичском районе местный житель нашел немецкие авиабомбы. По информации МВД, подозрительный металлический предмет был обнаружен во...
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