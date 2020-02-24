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В Барановичском районе житель нашёл в лесу немецкие авиабомбы времён ВОВ

24.02.2020 16:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Барановичском районе местный житель нашел немецкие авиабомбы. 

По информации МВД, подозрительный металлический предмет был обнаружен во время прогулки в лесу. 

В Барановичском районе житель нашёл в лесу немецкие авиабомбы времён ВОВ
Фото: МВД

На месте военнослужащими саперно-пиротехнической группы в/ч 7404 были обнаружены три немецкие авиабомбы времен ВОВ – каждая по 250 кг. 

Боеприпасы были вывезены на полигон и уничтожены. 

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Новости Беларуси. В Барановичском районе местный житель нашел немецкие авиабомбы.  По информации МВД, подозрительный металлический предмет был обнаружен во...
 
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