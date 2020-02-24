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Какие нововведения ожидают водителей при прохождении техосмотра в Беларуси

24.02.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Указом Президента № 492, подписанным в минувшем декабре, введен новый перечень документов, необходимых для проведения гостехосмотра.

Директор УП «Белтехосмотр» Юрий Ленчевский отметил, что сейчас водителю не потребуется предоставлять работнику диагностической станции талон к водительскому удостоверению, а также разрешение органа связи на право использования радиочастотного спектра при эксплуатации радиоэлектронных средств.

Какие нововведения ожидают водителей при прохождении техосмотра в Беларуси

Ленчевский в своем интервью изданию «СБ. Беларусь Сегодня» подчеркнул, что такое новшество касается и предоставления медицинской справки о состоянии здоровья, кроме случаев установления льгот по уплате госпошлины на выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

Также с 1 апреля текущего года физлицам для получения разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении не потребуется предоставлять сертификат о прохождении гостехосмотра.

Юридическим лицам и ИП для получения разрешения на допуск ТС к участию в дорожном движении необходимо будет предоставлять сертификат о прохождении гостехосмотра и медсправку о состоянии здоровья водителя до внесения соответствующих изменений в законодательство.

Юрий Ленчевский, отвечая на вопрос о цифровизации административных процедур, создании электронного документооборота, систем информационной безопасности, заметил, что сейчас создаются электронные паспорта на автомобили, в стране идет уход от бумажных носителей.

В перспективе планируется осуществлять выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении в электронном виде.

В обычном QR-коде будет содержаться полная информация о пройденном гостехосмотре. Соответствующие предложения направлены в Минтранс.

Со стекол автомобилей исчезнет обычная наклейка о прохождении гостехосмотра.

Фото: © Белновости

 
 
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Указом Президента № 492, подписанным в минувшем декабре, введен новый перечень документов, необходимых для проведения гостехосмотра. Директор УП...
 
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