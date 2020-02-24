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Флешмоб в поддержку Софии Жагунь провели кадеты в Барановичском районе

24.02.2020 16:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Мероприятие прошло в четверг, 20 февраля.

Флешмоб в поддержку Софии Жагунь провели кадеты в Барановичском районе

Флешмоб в Брестском областном кадетском училище. Кадр из видео.

Инициатором флешмоба стала жительница города Ляховичи — видеограф Ирина Мухаревская, которая и сняла видеоролик.

Суть флешмоба заключалась в том, чтобы проинформировать еще большее количество людей и они откликнулись на просьбу о помощи Софии Жагунь. Акция, по словам Ирины, нужна для большей огласки проблемы.


В рамках акции учащиеся Брестского областного кадетского училища, расположенного в деревне Ястрембель Барановичского района, выстроились в виде фразы «СОНЯ, ЖИВИ». На построение у кадетов ушло не более 15 минут.

– Я очень рада, что мою инициативу поддержало руководство кадетского училища и сами кадеты, — рассказала Intex-press Ирина Мухаревская. – Надеюсь, что это поможет привлечь еще большее количество людей и удастся собрать нужную сумму денег.

У Софии Жагунь диагноз СМА I типа (спинальная мышечная атрофия). В нашей стране лечения от такого заболевания нет. Для этого требуется лечение в США. Софии Жагунь до 2022 года необходимо собрать 2,5 млн долларов на лечение.

 
 
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  Мероприятие прошло в четверг, 20 февраля. Флешмоб в Брестском областном кадетском училище. Кадр из видео. Инициатором флешмоба стала жительница города Ляховичи...
 
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