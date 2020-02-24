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Во время полета из Хургады в Гомель туристке стало плохою. Позже она умерла в больнице
Источник материала: Партизан
В гомельской больнице вечером 23 февраля умерла 47-летняя женщина, жительница Могилева. Утром того же дня она прилетела с отдыха в Египте. В тяжелом состоянии туристку доставили на скорой прямо с самолета в реанимацию, но спасти ее не удалось.
На видео, которое
— Как только самолет приземлился, сразу же прилетела скорая, врачи на 15 минут забежали в самолет, очень суетились работники аэропорта, а потом из самолета на носилках вынесли человека, укутанного в черное, погрузили в скорую и с мигалками быстро уехали, — рассказывает очевидец.
В аэропорту «Гомель» TUT.BY подтвердили, что 23 февраля одному из пассажиров во время полета стало плохо. Сразу после приземления самолета женщину госпитализировали.
— Женщина летела с группой туристов. В полете ей стало плохо, борт запросил скорую к трапу, — сообщили в аэропорту.
Как стало известно TUT.BY, во время полета у женщины случилась остановка сердца, ее «завели» — на борту оказались медики — и реанимировали все оставшееся время полета.
В «Белавиа» нам сообщили только, что во время полета на борту их самолета никто не умер.
Как стало известно TUT.BY, женщину все же спасти не удалось. Вечером она умерла в реанимации в Гомельской больнице скорой медицинской помощи.
— Врачи — просто пассажиры — в полете проводили реанимационные мероприятия — и на своем этапе они ее спасли. К нам она поступила в крайне тяжелом состоянии, вечером умерла, — сообщил источник в больнице.
Получить оперативный комментарий в Минздраве TUT.BY не удалось.
Причину смерти женщины установит экспертиза.
Всего в 2019 году в Египте умерли 11 белорусских туристов, с конца октября минувшего года на отдыхе и сразу после него умерли уже шесть белорусских туристов. Причины смерти разные.
В ноябре 2019 года стало известно, что после отдыха в Шарм-эль-Шейхе погибла супружеская пара. Недавно стали известны выводы судебно-медицинской экспертизы: смерть наступила в результате острого отравления неизвестным ядом.
В декабре в Шарм-эль-Шейхе также скончалась 59-летняя белоруска Наталья. 9 декабря она упала на экскурсии, женщину доставили в медицинский центр, чтобы оказать помощь. 10 декабря она умерла.
17 декабря перед посадкой на рейс Хургада — Минск в аэропорту Хургады стало плохо 51-летнему белорусу. Он был на отдыхе с супругой и 14-летней дочерью. Мужчина умер в египетской клинике. Предположительно, у него был сердечный приступ.
В начале января в Хургаде умер мужчина, причина смерти — сердечная недостаточность.
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В гомельской больнице вечером 23 февраля умерла 47-летняя женщина, жительница Могилева. Утром того же дня она прилетела с отдыха в Египте. В тяжелом состоянии...
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