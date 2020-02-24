Huawei представила новый смартфон с гибким экраном - Mate Xs

Источник материала: Tut.by

Huawei в онлайн-режиме из-за отмененной выставки MWC 2020 представила новый сгибающийся смартфон под названием Mate Xs.



Фото: The Verge

Как и раньше, аппарат разгибается наружу — общая диагональ экрана (если использовать новинку как планшет) составляет 8 дюймов. В сложенном состоянии диагональ половинок экрана соответственно составляет 6,6 и 6,38 дюймов. Ричард Ю, генеральный директор компании, добавил: дисплей устройства стал на 80% прочнее, поработали и над шарнирным механизмом.

Процессором для устройства выступает фирменный Kirin 990 5G. В компании также утверждают, что новинка на 21% дольше работает от одного заряда аккумулятора в сравнении с прошлогодним Mate X. В наличие и ускоренная подзарядка: за 30 минут восполняется 85% емкости. Оперативной и постоянной памяти соответственно 8/512 ГБ.



Фото: The Verge

Основная камера состоит из четырех модулей: 48 Мп + 8 Мп (телефото, оптический 3-кратный и гибридный 30-кратный зум) + 16 Мп (суперширокоугольная) + ToF-модуль. Как и раньше, над камерой работали вместе с компанией Leica.

Операционная система Huawei Mate Xs — Android 10 с оболочкой EMUI 10. Впрочем, о наличие в смартфоне Google-сервисов ничего не говорилось. Гаджет наверняка работает с набором собственных сервисов HMS (Huawei Mobile Services). Во время презентации топ-менеджер добавил, что Huawei Mate Xs отличается улучшенной системой работы одновременно с несколькими приложениями.



Фото: The Verge

Продавать Huawei Mate Xs будут за 2499 евро. Продажи во всем мире начнутся уже в следующем месяце.

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