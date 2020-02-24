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Савилов о маскоте ЧМ–2021 по хоккею: «Неуступчивость, колючесть характерна для наших команд»

24.02.2020 16:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ежик Спайки стал талисманом чемпионата мира по хоккею, который пройдет в 2021 году в Минске и Риге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Савилов о маскоте ЧМ–2021 по хоккею: «Неуступчивость, колючесть характерна для наших команд»

Талисман был 24 февраля официально представлен публике. Символично, что мероприятие прошло в Национальном олимпийском комитете. 

Савилов о маскоте ЧМ–2021 по хоккею: «Неуступчивость, колючесть характерна для наших команд»

Геннадий Савилов, председатель Федерации хоккея Беларуси:
Наверное, эта неуступчивость, колючесть характерна для наших команд. В большей степени для Латвии, к сожалению для нас, но я думаю, что к 2021 году мы такие же будем колючие и неуступчивые по отношению ко всем соперникам.

Савилов о маскоте ЧМ–2021 по хоккею: «Неуступчивость, колючесть характерна для наших команд»

Люди в материале: Геннадий Савилов

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Ежик Спайки стал талисманом чемпионата мира по хоккею, который пройдет в 2021 году в Минске и Риге, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Талисман был...
 
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