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Савилов о маскоте ЧМ–2021 по хоккею: «Неуступчивость, колючесть характерна для наших команд»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ежик Спайки стал талисманом чемпионата мира по хоккею, который пройдет в 2021 году в Минске и Риге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Талисман был 24 февраля официально представлен публике. Символично, что мероприятие прошло в Национальном олимпийском комитете.
Геннадий Савилов, председатель Федерации хоккея Беларуси:
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Новости Беларуси. Ежик Спайки стал талисманом чемпионата мира по хоккею, который пройдет в 2021 году в Минске и Риге, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Талисман был...
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