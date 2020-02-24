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Банки массово поменяли ставки по кредитам и депозитам

24.02.2020 15:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

19 февраля в Беларуси снизилась ставка рефинансирования. Ее значение упало на 0,25 процентного пункта, и теперь составляет 8,75% годовых.

Кроме этого, снизилась ставка по кредиту овернайт, до 9,75% годовых (минус 0,25 п.п.). В связи с этим, белорусские банки изменили условия по некоторым своим кредитам и депозитам, пишет infobank.by

Вклады в белорусских рублях

 
С 19 февраля в Банке БелВЭБ изменяются условия по депозитам в белорусских рублях.

В частности, ставка по вкладам «Универсальный», независимо от срока, будет равняться ставке рефинансирования (СР) уменьшенной на 2,55 процентного пункта (п.п.). До 19 февраля ставка составляла СР-2,8 п.п., однако в связи со снижением СР, фактически ставка не изменится и составит 6,2% годовых.

Кроме этого с 19 февраля по действующим договорам банковского вклада до востребования «Зручны дэпазiт» в белорусских рублях, заключенным по 28 октября 2018 года включительно, ставка установлена в размере СР-5,75 п.п. (3% годовых). По депозитам до востребования заключенным с 11 декабря 2006 года по 21 февраля 2010 года, ставка установлена в размере СР-8,25 п.п. (0,5% годовых).

С 20 февраля в Белагропромбанке снижаются ставки по вкладам в белорусских рублях:

«Плюс к стабильности» на 35 дней – 8% (-0,7 п.п.)
«Плюс к стабильности» на 95 дней – 8,75% (-0,25 п.п.)
«Плюс к стабильности» на 185 дней – 8,95% (-0,55 п.п.)
«Плюс к стабильности» на 275 дней – 9,15% (-0,4 п.п.)
«Плюс к стабильности» на 370 дней – 11,2% (-0,55 п.п.)
«Плюс к стабильности» на 735 дней – 11,3% (-0,5 п.п.)
«Плюс к стабильности» на 1110 дней – 11% (-0,5 п.п.)
«1 ПЛЮС 1» на 370 дней – 10,7% (-0,5 п.п.)

Кроме этого, с 20 февраля снизились ставки по вкладам в белорусских рублях в Идея Банке.
 
В связи со снижением ставки рефинансирования, БПС-Сбербанк снижает на 0,25 процентного пункта размер процентов по действующим договорам вкладов в белорусских рублях «Безотзывной», «Оптимальный», «Выгодный счет», заключенных в период с 19 марта по 28 октября 2018 года, по которым размер процентной ставки привязан к ставке рефинансирования.
 
Новый размер процентов будет применен с 19 марта 2020 года.
 

Вклады в иностранной валюте

 
Несмотря на то, что значение ставки рефинансирования оказывает влияние только на рублевые вклады, во Франсабанке изменились условия и по депозитам в иностранной валюте.

С 19 февраля в Франсабанке изменяются ставки по вкладам в долларах США:
«Результативный» на 95 дней – 0,2% (-0,2 п.п.)
«Результативный» на 185 дней – 0,3% (-0,3 п.п.)
«Результативный» на 385 дней – 0,6% (-0,3 п.п.)
«Результативный» на 735 дней – 0,8% (-0,2 п.п.)
«Верный расчет» на 95 дней – 0,5% (-0,2 п.п.)
«Верный расчет» на 185 дней – 0,8% (-0,2 п.п.)
«Верный расчет» на 385 дней – 1,3% (-0,1 п.п.)
Онлайн-вклад «Верный расчет» на 45 дней – 0,3% (-0,2 п.п.)
Онлайн-вклад «Верный расчет» на 95 дней – 0,5% (-0,2 п.п.)
Онлайн-вклад «Верный расчет» на 185 дней – 0,8% (-0,2 п.п.)
Онлайн-вклад «Верный расчет» на 385 дней – 1,3% (-0,1 п.п.)
«Комфортный» на 95, 125 дней – 0,5% (-0,2 п.п.)
«Комфортный» на 185 дней – 0,8% (-0,2 п.п.)
«Комфортный» на 275 дней – 0,9% (-0,1 п.п.)
«Комфортный» на 385 дней – 1,3% (-0,1 п.п.)

Кредиты

 
Во Франсабанке снизились ставки по кредитам для физлиц. Изменения также связаны со снижением ставки рефинансирования, следовательно — кредиты банка стали выгоднее на 0,25 процентного пункта.

С 19 февраля ставка 12,07% годовых применяется по следующим кредитам:
«Возможно все!»
«Родныя рэчы»
«ПроЗАПАС» (овердрафт)
«На приобретение недвижимости»
«На приобретение недвижимости Плюс» (изменилась ставка со второго года)
«Рефинансирование недвижимости»
«Рефинансирование недвижимости Плюс»
«Удобная карта»
 «ПартнерАвто!» (Программа 2 и Программа 7)

По кредитам «ПартнерАвто!» (Программа 1) и «Приобретение машиноместа» ставка в первый год составит 8,75% годовых (вместо 9%), далее 12,07% годовых (вместо 12,32%).
 
Кроме этого, СтатусБанк предупреждает держателей кредитных карт «Е-каникулы», что с 17 февраля из перечня партнеров исключаются следующие магазины:
магазины бытовой техники и электроники «ТЕХНО Плюс» («Е-Техно»)
онлайн-гипермаркет «Amd.by»
ювелирные магазины «Царское золото», «Золотая мечта», «7 карат», «Diamante»
интернет-магазины «1akb.by» и «danko.by»
 
 
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19 февраля в Беларуси снизилась ставка рефинансирования. Ее значение упало на 0,25 процентного пункта, и теперь составляет 8,75% годовых.
 
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