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В строящемся доме на проспекте Дзержинского усилили несущую колонну. Узнали, что случилось

24.02.2020 15:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Тема качества строительства многоквартирного жилья стала актуальна после истории с домом на Широкой. И вот новый пример. В редакцию TUT.BY обратилась читательница, строящаяся в доме на улице Гурского и рассказала, что обеспокоена усилением несущей колонны в третьей секции новостройки. Узнали у застройщика, что произошло.


Что произошло?

Компания «10 УНР-инвест» работает на рынке много лет, считается надежным застройщиком, на качество строительства которого нареканий не было. Из готовых объектов — дома-эллипсы в Каменной Горке (Неманская, 4 и 6), жилой комплекс в микрорайоне Лошица (Шпилевского, 54, 56 и 60), высотки на Рафиева и в Уручье.

В 2014 году «10 УНР-инвест» разбавила рынок столичной недвижимости новинкой: первой начала возводить дома с малометражными квартирами-студиями рядом со станцией метро Михалово. В жилой комплекс вошли три дома-столбика и один трехсекционный, строительство которого подходит уже к завершению. Именно в этом доме держатели облигаций и заметили неладное — в третьей секции застройщик усилил несущую колонну в трехкомнатной квартире на пятом этаже.



— Осенью «УНР-10» перезаливал плиту перекрытия в первой секции, а сейчас заметили, что колонна усилена. Опасаясь повторения истории с Широкой, хотели бы официально узнать у застройщика, что с этой колонной и насколько все серьезно, — рассказала держательница жилищных облигаций и попросила не называть ее имени.

Застройщик: Это перестраховка

— Согласно законодательству, в процессе строительства все конструкции проходят дополнительные обследования (подвергаются испытаниям). Во время испытаний показатели колонны, о которой идет речь, были близки к пороговой несущей способности, поэтому мы решили перестраховаться и усилить ее. Проще говоря, сделали еще запас несущей способности, чтобы впоследствии у жильцов никакх вопросов не возникло, — рассказал TUT.BY представитель «10 УНР-инвест» Владимир Колганов. — Ничего критичного нет. Колонна по внешнему виду, по состоянию находится в идеальном состоянии. Но показатели приборов мы игнорировать не можем, поэтому и подстраховались.

— Жильцы обеспокоены, потому что до этого была какая-то проблема с плитой перекрытия в первой секции.

— В процессе залития плиты был допущен технологический перерыв, что недопустимо. Поэтому было решено вырезать стык и залить плиту заново.

 
 
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Будущие жильцы дома обеспокоены тем, что застройщик с хорошей репутацией усилил колонну, а до этого перезаливал плиту перекрытия. Узнали, что происходит.
 
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