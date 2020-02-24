ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ГАИ рассказала, как наказали водителя BMW, разогнавшегося на МКАД до 229 км/ч

24.02.2020 17:09 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Столичная ГАИ нашла и наказала водителя BMW, установившего рекорд скорости на МКАД, которую зафиксировали камеры.


Фото: Глеб Малофеев

Напомним, 16 января на МКАД камера зафиксировала превышение скорости легковушкой: вместо установленных 90 км/ч машина неслась 229 км/ч. Превышение скорости водителем составило 139 км/ч. Как удалось выяснить AUTO.TUT.BY, машина — белая BMW 6-й серии с минской регистрацией.

В ГАИ ГУВД Мингорисполкома рассказали, что ночью 17 января инспекторы обнаружили разыскиваемый BMW и задержали водителя. В ГАИ также подтвердили, что мужчина пытался скрыться от погони.

В отношении водителя составили шесть административных протоколов. В итоге мужчину лишили права управления на 2 года и оштрафовали на 35 базовых величин.

Ранее 31-летний мужчина уже попадал в поле зрения милиционеров. Управляя Dodge Stealth, он также пытался скрыться от преследования. Однако сделать это ему не удалось — нарушителя задержали. Медицинское освидетельствование показало, что он находился в состоянии наркотического опьянения. Тогда нарушителя лишили прав на 5 лет и оштрафовали на 100 базовых величин.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее мужчину задерживали за управление авто в состоянии наркотического опьянения.
 
Новости дня
Новости разные
 
Бомбу времён Второй мировой нашли в Чехии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край
24.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика