ГАИ рассказала, как наказали водителя BMW, разогнавшегося на МКАД до 229 км/ч

Источник материала: Tut.by

Столичная ГАИ нашла и наказала водителя BMW, установившего рекорд скорости на МКАД, которую зафиксировали камеры.



Фото: Глеб Малофеев

Напомним, 16 января на МКАД камера зафиксировала превышение скорости легковушкой: вместо установленных 90 км/ч машина неслась 229 км/ч. Превышение скорости водителем составило 139 км/ч. Как удалось выяснить AUTO.TUT.BY, машина — белая BMW 6-й серии с минской регистрацией.

В ГАИ ГУВД Мингорисполкома рассказали , что ночью 17 января инспекторы обнаружили разыскиваемый BMW и задержали водителя. В ГАИ также подтвердили, что мужчина пытался скрыться от погони.

В отношении водителя составили шесть административных протоколов. В итоге мужчину лишили права управления на 2 года и оштрафовали на 35 базовых величин.

Ранее 31-летний мужчина уже попадал в поле зрения милиционеров. Управляя Dodge Stealth, он также пытался скрыться от преследования. Однако сделать это ему не удалось — нарушителя задержали. Медицинское освидетельствование показало, что он находился в состоянии наркотического опьянения. Тогда нарушителя лишили прав на 5 лет и оштрафовали на 100 базовых величин.