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ГАИ рассказала, как наказали водителя BMW, разогнавшегося на МКАД до 229 км/ч
Источник материала: Tut.by
Столичная ГАИ нашла и наказала водителя BMW, установившего рекорд скорости на МКАД, которую зафиксировали камеры.
Напомним, 16 января на МКАД камера
В ГАИ ГУВД Мингорисполкома
В отношении водителя составили шесть административных протоколов. В итоге мужчину лишили права управления на 2 года и оштрафовали на 35 базовых величин.
Ранее 31-летний мужчина уже попадал в поле зрения милиционеров. Управляя Dodge Stealth, он также пытался скрыться от преследования. Однако сделать это ему не удалось — нарушителя задержали. Медицинское освидетельствование показало, что он находился в состоянии наркотического опьянения. Тогда нарушителя лишили прав на 5 лет и оштрафовали на 100 базовых величин.
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Ранее мужчину задерживали за управление авто в состоянии наркотического опьянения.
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