Бомбу времён Второй мировой нашли в Чехии

Источник материала: СТВ

Новости Чехии. Свыше 500 человек эвакуировали из жилых домов и учреждений на востоке Чехии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Причина – бомба времён Второй мировой войны. Снаряд обнаружил мужчина, занимающийся сбором металлолома. Сейчас в лесу на окраине города работают специалисты.





Отменены занятия в школах и колледжах, закрыты детские сады и магазины. В ближайшее время опасную находку обезвредят.



