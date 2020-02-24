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Бомбу времён Второй мировой нашли в Чехии

24.02.2020 17:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Чехии. Свыше 500 человек эвакуировали из жилых домов и учреждений на востоке Чехии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бомбу времён Второй мировой нашли в Чехии

Причина – бомба времён Второй мировой войны. Снаряд обнаружил мужчина, занимающийся сбором металлолома. Сейчас в лесу на окраине города  работают специалисты.

Бомбу времён Второй мировой нашли в Чехии

Отменены занятия в школах и колледжах, закрыты детские сады и магазины. В ближайшее время опасную находку обезвредят. 

Бомбу времён Второй мировой нашли в Чехии

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Новости Чехии. Свыше 500 человек эвакуировали из жилых домов и учреждений на востоке Чехии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причина – бомба времён...
 
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