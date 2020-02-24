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Продолжается акция «Единый день безопасности», в рамках которой на экскурсии в пожарной части побывали дети

24.02.2020 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Продолжается акция «Единый день безопасности», в рамках которой на экскурсии в пожарной части побывали детиРаботники Шарковщинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям провели познавательную экскурсию в пожарную часть для школьников четвёртого класса  средней школы №2 в рамках «Единого дня безопасности». Вначале для детей  была проведена экскурсия по зданию. Показали караульные помещения, дежурно-диспетчерскую службу, помещение для отдыха. Ребята задавали много вопросов. Затем спасатели продемонстрировали предметы боевой одежды, пожарно-спасательное оборудование. Даже девчонкам было интересно примерить боевую одежду.

Подросткам рассказали об имеющихся в распоряжении пожарной части пожарных машинах, что с ними связано, как они работают, чем оборудованы. Ребята с большим интересом слушали и задавали вопросы. Дети также почерпнули много полезной информации из беседы с теми, кто ежедневно занимается тушением пожаров и спасением людей.

После того, как экскурсия закончилась, ребятам представилась возможность повторить правила безопасности вместе со спасателями. Они вспомнили номера вызова экстренных служб, проговорили порядок действия, если загорелся электроприбор или масло на сковороде, а так же разгадывали ребусы. Повторили, как правильно покидать задымленное помещение и что нужно делать, если разбился градусник.

Маленькие гости всегда покидают подразделения МЧС с искрящимися глазами и хорошим настроением, а еще просят спасателей встретиться снова.

К. КУРЕЦ, инспектор Шарковщинского РОЧС

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