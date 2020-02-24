Самые лучшие рецепты масленичных блинов и начинки к ним

Картофельные блинчики
Нам понадобятся:
- 200 г муки;
- 3 яйца;
- 4 ст.л. сахара;
- 1 стакан топленого масла;
- 500 мл молока;
- 3 — 4 средние картофелины;
- 1 шт. лука;
- специи.
Процесс приготовления:
- В глубокой посудине яйца взбить с молоком, добавив соль, перец на кончике ножа.
- Вымешать при помощи миксера и поставить «отдыхать».
- Лук порезать мелкими кубиками, картофель натереть на самой мелкой терке. Овощи добавить в тесто и тщательно перемешать вручную.
- Пекутся картофельные блинчики на растопленном масле до образования хрустящей корочки с обеих сторон.
Для выпечки тонких картофельных блинчиков рекомендуется взять сковородку для блинов небольшого размера, чтобы было их легче переворачивать.
Подавать к столу картофельные блинчики хорошо с чесночным соусом, который можно смешать со сметаной или томатной приправой.
Блины на молоке
Ингредиенты:
- 500 мл теплого молока;
- 5 яиц;
- 1 стакан муки;
- 2 ст.л. растительного масла;
- 50 −70 г сахара.
Процесс приготовления:
- Взбить яйца с добавлением сахара и соли.
- Влить 2/3 молока, все перемешать.
- Постепенно всыпать просеянную муку, постоянно помешивая тесто.
- Оставшееся молоко вливать медленно, наблюдая, пока консистенция теста не станет напоминать жидкую сметану.
- Добавить масло.
- Раскалите до максимума сковороду, перед началом выпечки смажьте ее жиром. В последующие разы блины можно выпекать на сухой сковороде.
- Крутите сковородой по кругу, помогая тесту растечься тонким слоем.
- Время выпечки второй стороны блинчика сократите в 2 раза, чтобы не пересушить масленичный десерт.
- Каждый слой готовых блинчиков смазать сливочным маслом для придания им мягкости и нежности.
Если вы планируете готовить блинчики под начинку, яйца взбивайте, не разделяя их на белок и желток. Если же взбить белок отдельно и добавить в конце приготовления теста, то в блинах будут дырочки, что придаст им ажурности.
Блины на кефире
Ингредиенты:
- 300мл кефира;
- 250 г муки;
- 3 яйца;
- 30-40г сахара;
- 50мл растительного масла;
- 3/4 стакана горячей воды;
- пол чайной ложки соды;
- щепотка соли.
Процесс приготовления:
- Разделить яйца, взбить желтки с сахаром и белки с солью.
- В желтки добавить 150 мл кефира. Взбить при помощи венчика или миксера на средней скорости.
- Постоянно взбивая, медленной струйкой ввести предварительно просеянную муку.
- Влить вторую половину кефира, продолжая интенсивно перемешивать смесь.
- Добавить разогретую до кипения воду (при желании ее можно заменить кипящим молоком), при этом миксер следует включить на максимальную скорость для интенсивного перемешивания.
- Влить белки, масло и продолжать мешать.
- Оставить смесь на полчаса для отстаивания, после чего снова перемешать.
- Сильно разогреть сковороду и выпекать блины.
Для приготовления тонких эластичных блинов с дырочками необходимо:
- кефир нужно подогреть до комнатной температуре;
- при добавлении соды ее не следует дополнительно гасить, в кислой среде гашение происходит само по себе.
- не класть много муки, консистенция смеси должна быть подобна жидкой сметане;
- эластичность блюда достигается большим количеством яиц.
К таким блинам хорошо подойдут в качестве дополнения мёд, сметана, варенье, икра.
Сырные блинчики
Нам понадобятся:
- 400 г муки;
- 4яиц;
- 4 ст.л. сахара;
- 8ст.л. растопленного масла;
- 500мл молока;
- 250 г твердого сыра;
- соль — ½ ч. л.
Как готовить:
- Отделить белки и желтки.
- Желтки взбить при добавлении сахара и молока.
- Постепенно всыпать муку, постоянно мешать тесто.
- Добавить тертый сыр, который следует натереть на самой мелкой терке.
- Белки взбить с солью до получения пены, которую добавить в тесто, все перемешать и выпекать на масле так, чтобы с обеих сторон сырных небольших блинчиков образовалась хрустящая корочка.
Блинчики на минеральной воде
Полезные секреты:
- Нерафинированное масло часто изменяет вкус блюда, поэтому лучше отдать предпочтение рафинированному продукту.
- Все жидкие ингредиенты должны быть слегка подогреты, это даст возможность получить однородное тесто без комков.
- Блинная смесь может готовиться при помощи блендера или миксера, но после добавления минеральной воды этот процесс выполняется вручную.
- Перед началом выпекания следует сильно прокалить сковороду и смазать ее жиром перед первым заходом выпечки.
- Мука в готовой смеси постоянно оседает, во избежание такого эффекта следует тесто постоянно перемешивать.
Ингредиенты:
- 1 стакан молока;
- 250 мл газированной минеральной воды;
- 2 — 3 яйца;
- 50 г сахара;
- 10г соли;
- 8 ст.л. муки;
- 2 ст.л. масла сливочного.
Как готовить:
- Яйца взбить с сахаром, не разделяя их.
- Смешать яйца и молоко, добавив соль.
- Добавить муку и растопленное масло, все интенсивно перемешать.
- Медленно влить минеральную воду, помешивая тесто вручную, определяя его структуру, которая должна быть немного гуще жирных сливок.
- Выпекать на раскаленной сковороде и складывать готовые десерты в стопку.
- После остывания можно начинку, а это может быть творог, мясо, рыба, фруктовая смесь и многое другое можно завернуть в аппетитный «фантик»
Лучшие блинные начинки:
Яблочная
Ингредиенты:
- 4 средних яблока;
- 50 г сахарной пудры;
- 50 г молочного шоколада;
- 15 мл воды.
Приготовление:
Яблоки помойте, удалите сердцевину и нарежьте небольшими ломтиками. В сотейнике соедините воду, сахарную пудру и яблоки. Доведите до кипения и варите в течение 5 минут на медленном огне, пока яблоки не станут мягкими. Если сироп кажется несладким, подсластите по вкусу. Дайте ему немного остыть и добавьте расколотый на небольшие кусочки шоколад. Заверните начинку в блины и уложите их на противень, предварительно постелив пергаментную бумагу. Сверху посыпьте сахарной пудрой и отправьте на несколько минут в горячую духовку, чтобы сахар карамелизовался и образовалась хрустящая корочка.
Банановая
Ингредиенты:
- 3 банана;
- 70 г сливочного масла;
- 1 лимон;
- 2 столовые ложки сахара.
Приготовление:
Размягчённое масло взбейте с сахаром при помощи миксера. Бананы разомните вилкой и сбрызните получившееся пюре соком одного лимона. Перемешайте. Добавьте пюре к маслу с сахаром и снова взбейте. Нафаршируйте банановой смесью тонкие сладкие блины.
Медовая
Ингредиенты:
- 500 г творога;
- 2 столовые ложки мёда;
- немного грецких орехов и изюма.
Приготовление:
Творог смешайте с мёдом и взбейте в блендере до кремовой консистенции. Добавьте измельчённые грецкие орехи и промытый изюм. Тщательно перемешайте. Начините блины и поджарьте на сливочном масле до золотистой корочки.
Шоколадная
Ингредиенты:
- 100 г тёмного шоколада;
- 50 г сливочного масла;
- 1–2 столовые ложки воды;
- 2 столовые ложки сахарной пудры;
- свежие или консервированные фрукты по вкусу.
Приготовление:
На водяной бане растопите шоколад, а в отдельной посуде — сливочное масло. Введите масло в шоколад тонкой струйкой, постоянно помешивая. Добавьте сахарную пудру и перемешайте до однородности. Намажьте блины получившейся шоколадной глазурью и положите ломтики свежих или консервированных фруктов.
Ореховая
Ингредиенты:
- 500 мл молока;
- 120 г сахара;
- 100 г смеси молотых орехов (фундук, миндаль, грецкие и другие);
- 120 г сливочного масла;
- 1 столовая ложка муки;
- ореховый сироп.
Приготовление:
В сотейнике смешайте молоко, орехи и муку и поставьте его на средний огонь. Варите, пока масса не загустеет. Снимите с огня, остудите, добавьте размягчённое сливочное масло и взбейте смесь при помощи миксера. Затем добавьте немного орехового сиропа и перемешайте.
Грибная с сырным соусом
Ингредиенты:
- 500 г шампиньонов;
- 250 г твёрдого сыра;
- 1 средняя луковица;
- 2 столовые ложки муки;
- 2 столовые ложки сметаны;
- 1½ стакана молока;
- соль и перец по вкусу;
- растительное масло для жарки.
Приготовление:
Шампиньоны и лук мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле. Добавьте муку и перемешайте. Затем влейте молоко, введите сметану, посолите и поперчите. Тщательно перемешайте и доведите до кипения. Намажьте получившейся начинкой блины, сверните их рулетами и уложите в форму для запекания. Посыпьте тёртым сыром и отправьте в духовку на 15 минут при температуре 200 °С.
Творожная с изюмом
Ингредиенты:
- 500 г творога;
- 2 столовые ложки сметаны;
- ½ стакана изюма;
- 1 желток;
- 3 столовые ложки сахара;
- 1 чайная ложка ванили;
- сливочное масло.
Приготовление:
Творог протрите через сито, добавьте яичный желток и сметану. Тщательно перемешайте до однородности. Добавьте сахар, ваниль и изюм, вновь перемешайте. Подержите 1,5–2 часа в холодильнике. За это время испеките тонкие блинчики и начините их творожной массой с изюмом. Получившиеся конвертики или треугольники (на ваш вкус) обжарьте на сливочном масле до золотистой корочки.
Сырная острая
Ингредиенты:
- 200 г сливочного сыра;
- 1 чайная ложка тёртого хрена;
- 1 пучок укропа.
Приготовление:
Укроп порубите и смешайте со всеми ингредиентами. Взбейте получившуюся смесь в блендере. Начините блины.
Яичная
Ингредиенты:
- 6 куриных яиц;
- 1 пучок зелёного лука;
- соль и майонез по вкусу.
Приготовление:
Яйца сварите вкрутую, почистите и мелко порубите. Так же мелко нарежьте зелёный лук. Смешайте ингредиенты, добавьте немного майонеза (лучше домашнего) и посолите. Начинкой нафаршируйте блины.
Крабовая
Ингредиенты:
- 200 г крабовых палочек;
- 200 мл молока;
- 2 куриных яйца;
- 150 г зелёного горошка;
- 2 столовые ложки муки;
- 2 столовые ложки сливочного масла;
- 2 пёрышка зелёного лука;
- соль по вкусу.
Приготовление:
Сначала сделайте соус. Для этого масло растопите, добавьте муку и варите на среднем огне 2 минуты, постоянно помешивая. Затем влейте молоко, не переставая мешать, и варите до загустения ещё около 5 минут. Посолите по вкусу и снимите с огня.
Для начинки крабовые палочки и сваренные вкрутую яйца измельчите. Лук нарежьте кольцами. Смешайте крабовые палочки, лук, яйца и зелёный горошек (предварительно слейте жидкость). Заправьте получившуюся смесь соусом. Заверните начинку в блины.