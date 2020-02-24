Самые лучшие рецепты масленичных блинов и начинки к ним

Картофельные блинчики

Нам понадобятся:

200 г муки;

3 яйца;

4 ст.л. сахара;

1 стакан топленого масла;

500 мл молока;

3 — 4 средние картофелины;

1 шт. лука;

специи.

Процесс приготовления:

В глубокой посудине яйца взбить с молоком, добавив соль, перец на кончике ножа.

Вымешать при помощи миксера и поставить «отдыхать».

Лук порезать мелкими кубиками, картофель натереть на самой мелкой терке. Овощи добавить в тесто и тщательно перемешать вручную.

Пекутся картофельные блинчики на растопленном масле до образования хрустящей корочки с обеих сторон.

Для выпечки тонких картофельных блинчиков рекомендуется взять сковородку для блинов небольшого размера, чтобы было их легче переворачивать.

Подавать к столу картофельные блинчики хорошо с чесночным соусом, который можно смешать со сметаной или томатной приправой.

Блины на молоке

Ингредиенты:

500 мл теплого молока;

5 яиц;

1 стакан муки;

2 ст.л. растительного масла;

50 −70 г сахара.

Процесс приготовления:

Взбить яйца с добавлением сахара и соли.

Влить 2/3 молока, все перемешать.

Постепенно всыпать просеянную муку, постоянно помешивая тесто.

Оставшееся молоко вливать медленно, наблюдая, пока консистенция теста не станет напоминать жидкую сметану.

Добавить масло.

Раскалите до максимума сковороду, перед началом выпечки смажьте ее жиром. В последующие разы блины можно выпекать на сухой сковороде.

Крутите сковородой по кругу, помогая тесту растечься тонким слоем.

Время выпечки второй стороны блинчика сократите в 2 раза, чтобы не пересушить масленичный десерт.

Каждый слой готовых блинчиков смазать сливочным маслом для придания им мягкости и нежности.

Если вы планируете готовить блинчики под начинку, яйца взбивайте, не разделяя их на белок и желток. Если же взбить белок отдельно и добавить в конце приготовления теста, то в блинах будут дырочки, что придаст им ажурности.

Блины на кефире

Ингредиенты:

300мл кефира;

250 г муки;

3 яйца;

30-40г сахара;

50мл растительного масла;

3/4 стакана горячей воды;

пол чайной ложки соды;

щепотка соли.

Процесс приготовления:

Разделить яйца, взбить желтки с сахаром и белки с солью.

В желтки добавить 150 мл кефира. Взбить при помощи венчика или миксера на средней скорости.

Постоянно взбивая, медленной струйкой ввести предварительно просеянную муку.

Влить вторую половину кефира, продолжая интенсивно перемешивать смесь.

Добавить разогретую до кипения воду (при желании ее можно заменить кипящим молоком), при этом миксер следует включить на максимальную скорость для интенсивного перемешивания.

Влить белки, масло и продолжать мешать.

Оставить смесь на полчаса для отстаивания, после чего снова перемешать.

Сильно разогреть сковороду и выпекать блины.

Для приготовления тонких эластичных блинов с дырочками необходимо:

кефир нужно подогреть до комнатной температуре;

при добавлении соды ее не следует дополнительно гасить, в кислой среде гашение происходит само по себе.

не класть много муки, консистенция смеси должна быть подобна жидкой сметане;

эластичность блюда достигается большим количеством яиц.

К таким блинам хорошо подойдут в качестве дополнения мёд, сметана, варенье, икра.

Сырные блинчики

Нам понадобятся:

400 г муки;

4яиц;

4 ст.л. сахара;

8ст.л. растопленного масла;

500мл молока;

250 г твердого сыра;

соль — ½ ч. л.

Как готовить:

Отделить белки и желтки.

Желтки взбить при добавлении сахара и молока.

Постепенно всыпать муку, постоянно мешать тесто.

Добавить тертый сыр, который следует натереть на самой мелкой терке.

Белки взбить с солью до получения пены, которую добавить в тесто, все перемешать и выпекать на масле так, чтобы с обеих сторон сырных небольших блинчиков образовалась хрустящая корочка.

Блинчики на минеральной воде

Полезные секреты:

Нерафинированное масло часто изменяет вкус блюда, поэтому лучше отдать предпочтение рафинированному продукту.

Все жидкие ингредиенты должны быть слегка подогреты, это даст возможность получить однородное тесто без комков.

Блинная смесь может готовиться при помощи блендера или миксера, но после добавления минеральной воды этот процесс выполняется вручную.

Перед началом выпекания следует сильно прокалить сковороду и смазать ее жиром перед первым заходом выпечки.

Мука в готовой смеси постоянно оседает, во избежание такого эффекта следует тесто постоянно перемешивать.

Ингредиенты:

1 стакан молока;

250 мл газированной минеральной воды;

2 — 3 яйца;

50 г сахара;

10г соли;

8 ст.л. муки;

2 ст.л. масла сливочного.

Как готовить:

Яйца взбить с сахаром, не разделяя их.

Смешать яйца и молоко, добавив соль.

Добавить муку и растопленное масло, все интенсивно перемешать.

Медленно влить минеральную воду, помешивая тесто вручную, определяя его структуру, которая должна быть немного гуще жирных сливок.

Выпекать на раскаленной сковороде и складывать готовые десерты в стопку.

После остывания можно начинку, а это может быть творог, мясо, рыба, фруктовая смесь и многое другое можно завернуть в аппетитный «фантик»

Лучшие блинные начинки:

Яблочная

Ингредиенты:

4 средних яблока;

50 г сахарной пудры;

50 г молочного шоколада;

15 мл воды.

Приготовление:

Яблоки помойте, удалите сердцевину и нарежьте небольшими ломтиками. В сотейнике соедините воду, сахарную пудру и яблоки. Доведите до кипения и варите в течение 5 минут на медленном огне, пока яблоки не станут мягкими. Если сироп кажется несладким, подсластите по вкусу. Дайте ему немного остыть и добавьте расколотый на небольшие кусочки шоколад. Заверните начинку в блины и уложите их на противень, предварительно постелив пергаментную бумагу. Сверху посыпьте сахарной пудрой и отправьте на несколько минут в горячую духовку, чтобы сахар карамелизовался и образовалась хрустящая корочка.

Банановая

Ингредиенты:

3 банана;

70 г сливочного масла;

1 лимон;

2 столовые ложки сахара.

Приготовление:

Размягчённое масло взбейте с сахаром при помощи миксера. Бананы разомните вилкой и сбрызните получившееся пюре соком одного лимона. Перемешайте. Добавьте пюре к маслу с сахаром и снова взбейте. Нафаршируйте банановой смесью тонкие сладкие блины.

Медовая

Ингредиенты:

500 г творога;

2 столовые ложки мёда;

немного грецких орехов и изюма.

Приготовление:

Творог смешайте с мёдом и взбейте в блендере до кремовой консистенции. Добавьте измельчённые грецкие орехи и промытый изюм. Тщательно перемешайте. Начините блины и поджарьте на сливочном масле до золотистой корочки.

Шоколадная

Ингредиенты:

100 г тёмного шоколада;

50 г сливочного масла;

1–2 столовые ложки воды;

2 столовые ложки сахарной пудры;

свежие или консервированные фрукты по вкусу.

Приготовление:

На водяной бане растопите шоколад, а в отдельной посуде — сливочное масло. Введите масло в шоколад тонкой струйкой, постоянно помешивая. Добавьте сахарную пудру и перемешайте до однородности. Намажьте блины получившейся шоколадной глазурью и положите ломтики свежих или консервированных фруктов.

Ореховая

Ингредиенты:

500 мл молока;

120 г сахара;

100 г смеси молотых орехов (фундук, миндаль, грецкие и другие);

120 г сливочного масла;

1 столовая ложка муки;

ореховый сироп.

Приготовление:

В сотейнике смешайте молоко, орехи и муку и поставьте его на средний огонь. Варите, пока масса не загустеет. Снимите с огня, остудите, добавьте размягчённое сливочное масло и взбейте смесь при помощи миксера. Затем добавьте немного орехового сиропа и перемешайте.

Грибная с сырным соусом

Ингредиенты:

500 г шампиньонов;

250 г твёрдого сыра;

1 средняя луковица;

2 столовые ложки муки;

2 столовые ложки сметаны;

1½ стакана молока;

соль и перец по вкусу;

растительное масло для жарки.

Приготовление:

Шампиньоны и лук мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле. Добавьте муку и перемешайте. Затем влейте молоко, введите сметану, посолите и поперчите. Тщательно перемешайте и доведите до кипения. Намажьте получившейся начинкой блины, сверните их рулетами и уложите в форму для запекания. Посыпьте тёртым сыром и отправьте в духовку на 15 минут при температуре 200 °С.

Творожная с изюмом

Ингредиенты:

500 г творога;

2 столовые ложки сметаны;

½ стакана изюма;

1 желток;

3 столовые ложки сахара;

1 чайная ложка ванили;

сливочное масло.

Приготовление:

Творог протрите через сито, добавьте яичный желток и сметану. Тщательно перемешайте до однородности. Добавьте сахар, ваниль и изюм, вновь перемешайте. Подержите 1,5–2 часа в холодильнике. За это время испеките тонкие блинчики и начините их творожной массой с изюмом. Получившиеся конвертики или треугольники (на ваш вкус) обжарьте на сливочном масле до золотистой корочки.

Сырная острая

Ингредиенты:

200 г сливочного сыра;

1 чайная ложка тёртого хрена;

1 пучок укропа.

Приготовление:

Укроп порубите и смешайте со всеми ингредиентами. Взбейте получившуюся смесь в блендере. Начините блины.

Яичная

Ингредиенты:

6 куриных яиц;

1 пучок зелёного лука;

соль и майонез по вкусу.

Приготовление:

Яйца сварите вкрутую, почистите и мелко порубите. Так же мелко нарежьте зелёный лук. Смешайте ингредиенты, добавьте немного майонеза (лучше домашнего) и посолите. Начинкой нафаршируйте блины.

Крабовая

Ингредиенты:

200 г крабовых палочек;

200 мл молока;

2 куриных яйца;

150 г зелёного горошка;

2 столовые ложки муки;

2 столовые ложки сливочного масла;

2 пёрышка зелёного лука;

соль по вкусу.

Приготовление:

Сначала сделайте соус. Для этого масло растопите, добавьте муку и варите на среднем огне 2 минуты, постоянно помешивая. Затем влейте молоко, не переставая мешать, и варите до загустения ещё около 5 минут. Посолите по вкусу и снимите с огня.

Для начинки крабовые палочки и сваренные вкрутую яйца измельчите. Лук нарежьте кольцами. Смешайте крабовые палочки, лук, яйца и зелёный горошек (предварительно слейте жидкость). Заправьте получившуюся смесь соусом. Заверните начинку в блины.