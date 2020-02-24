ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Авторитету» из Осиповичей грозит до 7 лет

24.02.2020 — Разное | Асiповiцкi край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Асiповiцкi край

На взятке в 6 тысяч долларов за обещание «решить проблему» с силовиками попался неоднократно судимый «авторитет» из Осиповичей. Подробности дела рассказали в Департаменте по финансовым расследованиям Комитета госконтроля.

Житель Осиповичей, «имеющий определенный статус и связи в криминальных кругах» попал в поле зрения работников Бобруйского межрайонного отдела управления ДФР КГК по Могилевской области, проводившего оперативно-разыскные мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов коррупции в органах власти, в январе 2020 года.

«Авторитет» узнал от своего знакомого бизнесмена о проводимых в отношении него правоохранительными органами проверках и предложил помочь «решить вопросы». Он неоднократно встречался со своим знакомым и убеждал его в наличии надежных и крепких связей в силовых структурах Осиповичей и Бобруйска, обещая, что все его проблемы с законом будут решены. Цена вопроса была обозначена — 6 тысяч долларов для силовиков. В противном случае, мол, бизнесмену грозит уголовная ответственность.

В результате бизнесмен согласился на предложенные ему условия и передал «авторитету» указанную сумму для дальнейшей ее передачи в правоохранительные органы.

При передаче денег во дворе коттеджа в Осиповичах мужчину задержали оперативники Бобруйского межрайонного отдела ДФР.

По данному факту Управление Следственного комитета по Могилевской области возбудило уголовные дела по ч. 2 ст. 431 (Подстрекательство к даче взятки), ч. 3 ст. 209 (Мошенничество) Уголовного кодекса. Подстрекатель арестован, ему предъявлено обвинение. Обвиняемый свою вину признал, выразил готовность оказывать содействие. Пояснил, что полученные от бизнесмена деньги планировал использовать на личные нужды, никому передавать не собирался.

За совершенное преступление ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Предварительное расследование по уголовному делу продолжается.

Источник: TUT.BY

 

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На взятке в 6 тысяч долларов за обещание «решить проблему» с силовиками попался неоднократно судимый «авторитет» из Осиповичей. Подробности дела рассказали в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Личная инфляция. Подорожают ли продукты за год и как наш рост цен будет отличаться от официального
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край
24.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика