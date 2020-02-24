Личная инфляция. Подорожают ли продукты за год и как наш рост цен будет отличаться от официального

Источник материала: Tut.by

Инфляция — это повышение общего уровня цен на товары и услуги на длительный срок. Однако это понятие не слишком соотносится с кошельком каждого конкретного потребителя. Ведь если, скажем, продукты, которые он покупает в тех местах, куда он ходит за покупками дорожают, то и денег у него будет на них уходить больше, независимо от того, какой там общий уровень инфляции по стране. FINANCE.TUT.BY решил отслеживать, как будут меняются цены в одних и тех же магазинах на одинаковый набор продуктов в течение года и высчитывать личную «инфляцию».



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Изменение стоимости определенного набора товаров и услуг личного пользования во времени называется инфляцией. Официальный показатель инфляции у нас в стране — индекс потребительских цен. Напомним, по статистике Белстата в январе в сравнение с декабрем он составил 0,9%. Если говорить только про продукты, то они за месяц подорожали на 1,1%.

Для того, чтобы определить этот самый индекса сотрудник органов государственной статистики собирают цены в 31 населенном пункте — Минске, областных центрах и некоторых средних и малых городах. Всего специалисты фиксируют стоимость товаров в больше чем 8 тысячах магазинов, кафе, рынков и других объектов торговли. Их список периодически обновляется.

Цена отслеживаются с 10 по 30 число каждого месяца на 450 наиболее востребованных товаров и услуг. Это больше 67 тысяч ценовых котировок на какой-либо товар или услугу.

Расчеты, которые производятся для вычисления индекса потребительских цен, довольно сложны. Да и не очень соотносятся с тем, сколько денег тратится на товары и услуги из каждого конкретного кошелька. Ведь те же продукты люди чаще всего покупают в магазинах у дома. И если там цены растут, а в других местах нет, то общий уровень инфляции будет ниже. А конкретный покупатель будет тратить больше.

Мы решили посмотреть, как подорожает определенный набор продуктов для конкретного покупателя за год. Каждый месяц с 20 по 25 число мы будем фиксировать цены на одну и ту же сметану, молоко, крупу, мясо и прочее (полный список в инфографике) в трех магазинах — маленьком шаговой доступности, супермаркете и гипермаркете, и считать нашу личную инфляцию в каждом отдельно и общую.

Выбор пал именно на эти продукты потому, что они есть во всех трех магазинах. Если какая-то из отслеживаемых позиций в течение года пропадет с прилавков, мы ее заменим на аналогичный товар — такого же веса, жирности и так далее. При расчетах мы будем учитывать снижение цен на необходимые нам продукты за счет скидок и акций.

Мы уже собрали февральские цены на продукты для подсчета инфляции и сравнили, как они отличаются в трех разных по величине магазинах. Оказалось, что дороже всего покупки обойдутся в гипермаркете. За все там мы бы отдали 64,05 рубля. Это на 1,76 рубля больше, чем если бы мы все это купили в маленьком магазине у дома — там нужно было бы потратить 62,29 рубля. Самым дешевым наш набор продуктов оказался в среднем по величине магазине — супермаркете. Там бы мы заплатили 61,09 рубля: на 2,96 рубля меньше, чем в гипермаркете и на 1,2 рубля меньше, чем в маленьком магазине. Интересно, что в нашем случае магазины «по дороговизне» товаров в них распределились именно так. К примеру, в Польше самыми дорогими считаются магазины именно шаговой доступности. Из-за меньшего оборота товаров, цены там выше.