Имейте ввиду: с 1 марта щука может обойтись очень дорого

С 1 марта в большинстве регионов Беларуси (за исключением Витебщины) вводится запрет на лов щуки, который продлится по 15 апреля. В Витебской области запрет будет действовать с 9 марта по 25 апреля, сообщает Госинспекция охраны животного и растительного мира.





Охранные меры связаны с началом нереста.





Вылов щуки во время нерестового запрета влечет серьезную ответственность. За каждую незаконно добытую особь взыскивается вред в тройном размере – по 9 базовых величин (Br243). Может быть назначен и штраф в размере до 50 базовых величин.





Причинение вреда на сумму 100 и более базовых величин влечет уголовную ответственность по ст.281 УК РБ и еще более суровые санкции.







