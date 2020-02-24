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Принцев тут нет. Названа самая непривлекательная нация

24.02.2020 16:40 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: fb.ru

Речь, впрочем, идет только о мужчинах. Информация основана на данных популярного сайта, пользователи которого "браковали" мужчин из этой страны чаще других.

Сведения предоставил сайт знакомств BeautifulPeople, известный как «Клуб красивых людей», сообщает Газета.ru со ссылкой на издание Mirror. Для регистрации на сайте фото претендента должны оценить другие пользователи. Ирландцы в этом преуспели меньше всех – лишь 6% из них получили одобрение. Таким образом, согласно рейтингу BeautifulPeople, ирландцы оказались самыми непривлекательными мужчинами на планете.

В прошлом году пользователи сайта, который позиционирует себя как сайт для "исключительно красивых" людей, сочли самыми безобразными жителей Великобритании.  За ними следовали индийцы, россияне и филиппинцы.



 

 
Теги: сайт знакомств, знакомства
 
 
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Речь, впрочем, идет только о мужчинах. Информация основана на данных популярного сайта, пользователи которого "браковали" мужчин из этой страны чаще других.
 
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