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Принцев тут нет. Названа самая непривлекательная нация
24.02.2020 16:40 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: fb.ru
Речь, впрочем, идет только о мужчинах. Информация основана на данных популярного сайта, пользователи которого "браковали" мужчин из этой страны чаще других.
Сведения предоставил сайт знакомств BeautifulPeople, известный как «Клуб красивых людей», сообщает
В прошлом году пользователи сайта, который позиционирует себя как сайт для "исключительно красивых" людей, сочли самыми безобразными жителей Великобритании. За ними следовали индийцы, россияне и филиппинцы.
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Речь, впрочем, идет только о мужчинах. Информация основана на данных популярного сайта, пользователи которого "браковали" мужчин из этой страны чаще других.
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