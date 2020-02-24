В ЕС собираются запретить цветные татуировки: «Будут катастрофические последствия для тату-индустрии»

Источник материала: KYKY

Европейское химическое агентство (ECHA) предложило изъять из обращения некоторые вещества, которые (вероятно, но не точно) опасны для здоровья. В список попали и пигменты Blue 15 и Green 7 – они есть в большинстве татуировочных чернил, передает DW.

В ECHA отмечают, что правила ЕС уже запрещают использовать эти пигменты при изготовлении косметики. А то, что не следует наносить на кожу, вроде как не должно оказаться и под кожей, считают в агентстве.

Есть мнение, что чернила для татуировки содержат канцерогенные вещества. Но по правде о долгосрочном влиянии цветных частиц на организм человека мало что известно. Даже в ECHA признают, что, хотя эти химические вещества при определенных условиях могут нанести вред здоровью, последствия их применения для экспертов не до конца ясны.

Против инициативы ECHA выступают как сами татуировщики, так и их клиенты: все они убеждены, это станет скрытым запретом на профессию. Ведь если пигменты Blue 15 и Green 7 исчезнут с рынка, то это повлечет за собой «катастрофические последствия» для европейской тату-индустрии. Скорее всего, многие мастера начнут заниматься своим ремеслом подпольно.

В апреле страны – члены ЕС обсудят просьбу ECHA. Если в итоге ее одобрят, то за решением Брюсселя последует переходный период, в течение которого вещества можно будет продолжать использовать. Одновременно специалисты будут искать альтернативы пигментам Blue 15 и Green 7. Их производители и тату-мастера, впрочем, сомневаются, что найти их удастся. «Эти пигменты незаменимы, и запрет на их использование загонит тату-индустрию обратно в каменный век», – говорит представитель одной из компаний, производящей чернила.