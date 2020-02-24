ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В ЕС собираются запретить цветные татуировки: «Будут катастрофические последствия для тату-индустрии»

24.02.2020 16:27 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Европейское химическое агентство (ECHA) предложило изъять из обращения некоторые вещества, которые (вероятно, но не точно) опасны для здоровья. В список попали и пигменты Blue 15 и Green 7 – они есть в большинстве татуировочных чернил, передает DW.

В ECHA отмечают, что правила ЕС уже запрещают использовать эти пигменты при изготовлении косметики. А то, что не следует наносить на кожу, вроде как не должно оказаться и под кожей, считают в агентстве.

Есть мнение, что чернила для татуировки содержат канцерогенные вещества. Но по правде о долгосрочном влиянии цветных частиц на организм человека мало что известно. Даже в ECHA признают, что, хотя эти химические вещества при определенных условиях могут нанести вред здоровью, последствия их применения для экспертов не до конца ясны.

Против инициативы ECHA выступают как сами татуировщики, так и их клиенты: все они убеждены, это станет скрытым запретом на профессию. Ведь если пигменты Blue 15 и Green 7 исчезнут с рынка, то это повлечет за собой «катастрофические последствия» для европейской тату-индустрии. Скорее всего, многие мастера начнут заниматься своим ремеслом подпольно.

В апреле страны – члены ЕС обсудят просьбу ECHA. Если в итоге ее одобрят, то за решением Брюсселя последует переходный период, в течение которого вещества можно будет продолжать использовать. Одновременно специалисты будут искать альтернативы пигментам Blue 15 и Green 7. Их производители и тату-мастера, впрочем, сомневаются, что найти их удастся. «Эти пигменты незаменимы, и запрет на их использование загонит тату-индустрию обратно в каменный век», – говорит представитель одной из компаний, производящей чернила.

Читайте по теме: «Дура». Я забил тело татуировками о своей неудавшейся любви

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Европейское химическое агентство (ECHA) предложило изъять из обращения некоторые вещества, которые (вероятно, но не точно) опасны для здоровья. В список попали и...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси хотят ввести массовую стерилизацию бродячих котов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край
24.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика