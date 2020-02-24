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Минчане просят объяснить появление памятника основателю Dana Holdings
Источник материала: Партизан
Минчане создали петицию, в которой просят власти объяснить, почему в городе появился памятник одному из основателей бизнес-империи BK Group, в состав которой входит компания Dana Holdings.
Предыстория
Если помните, на улице Стефании Станюты в Минске появился памятник cth,crjve бизнесмену Сретену Каричу. Он один из основателей бизнес-империи BK Group, в которую входит компания Dana Holdings, которая застраивает Минск жильем.
Памятник появился в закрытом коттеджном поселке на берегу Цнянского водохранилища. Это фигура с разведенными в сторону руками. На постаменте есть годы жизни Сретена Карича и родовой герб семьи.
Сейчас
А сейчас минчане просят объяснить мотивы появления этого памятника. Активисты составили петицию, в которой просят рассказать, кто инициировал установку «данного монументального произведения искусства», обосновать необходимость его установки, а также объяснить, на каком основании Минский городской исполнительный комитет все это согласовал.
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Минчане создали петицию, в которой просят власти объяснить, почему в городе появился памятник одному из основателей бизнес-империи BK Group, в состав которой входит...
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