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Минчане просят объяснить появление памятника основателю Dana Holdings

24.02.2020 16:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минчане создали петицию, в которой просят власти объяснить, почему в городе появился памятник одному из основателей бизнес-империи BK Group, в состав которой входит компания Dana Holdings.

Предыстория

Если помните, на улице Стефании Станюты в Минске появился памятник cth,crjve бизнесмену Сретену Каричу. Он один из основателей бизнес-империи BK Group, в которую входит компания Dana Holdings, которая застраивает Минск жильем.

Памятник появился в закрытом коттеджном поселке на берегу Цнянского водохранилища. Это фигура с разведенными в сторону руками. На постаменте есть годы жизни Сретена Карича и родовой герб семьи.



Сейчас

А сейчас минчане просят объяснить мотивы появления этого памятника. Активисты составили петицию, в которой просят рассказать, кто инициировал установку «данного монументального произведения искусства», обосновать необходимость его установки, а также объяснить, на каком основании Минский городской исполнительный комитет все это согласовал.

На момент опубликования новости петицию подписали 811 человек. Через 7 дней она уйдет в Мингорисполком.

 
 
Теги: Минск
 
 
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Минчане создали петицию, в которой просят власти объяснить, почему в городе появился памятник одному из основателей бизнес-империи BK Group, в состав которой входит...
 
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