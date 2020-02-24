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Ущерб измеряется миллионами. Граффитисты разрисовали новый поезд для минского метро

24.02.2020 18:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Неизвестные разрисовали один из вагонов нового поезда «Штадлер» для минского метро. Фото художеств граффитистов попали в сеть, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ущерб измеряется миллионами. Граффитисты разрисовали новый поезд для минского метро

Новые поезда начали поставлять в Минский метрополитен в апреле 2019 года. На предприятии-изготовителе сообщили, что пострадал состав, который еще не задействован в перевозке пассажиров. Сейчас все обстоятельства выясняют следователи.

В милицию вечером 23 февраля обратился охранник завода в Дзержинском районе, где находился состав, и сообщил о случившемся.

Ущерб измеряется миллионами. Граффитисты разрисовали новый поезд для минского метро

Ущерб измеряется миллионами. Граффитисты разрисовали новый поезд для минского метро

Ущерб, который наносят граффитисты железнодорожному транспорту, измеряется миллионами. Такого художника как минимум могут привлечь к административной ответственности за умышленное повреждение имущества. Однако, если ущерб признают значительным, граффитиста может ожидать уголовная ответственность.

Ущерб измеряется миллионами. Граффитисты разрисовали новый поезд для минского метро

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Новости Беларуси. Неизвестные разрисовали один из вагонов нового поезда «Штадлер» для минского метро. Фото художеств граффитистов попали в сеть, сообщили в...
 
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