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В Германии автомобиль въехал в толпу зрителей на карнавале. 15 человек ранены, в том числе дети
Источник материала: Партизан
В Германии в городе Фолькмарсен во время карнавала автомобиль въехал в толпу зрителей. В результате этого 15 человек, включая детей, получили ранения.
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По данным полиции, водитель автомобиля арестован. Намеренно ли водитель въехал в толпу, на данный момент неизвестно. Однако свидетели утверждают, что водитель объехал барьер во время шествия, а затем набрал полный газ в толпе.
Мэр Фолькмарсена Хартмут Линнекугель и окружной доктор Рейнхард Кубат находятся на месте. Городской пожарный инспектор Кай Вибуш, который принимал участие в карнавальном шествии с несколькими пожарными, сразу же взял на себя координацию.
На месте работают десятки бригад скорой помощи. Также там приземлился вертолет. Полиция оцепила место происшествия и допрашивает свидетелей.
Фото: @wszewko/Twitter
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В Германии в городе Фолькмарсен во время карнавала автомобиль въехал в толпу зрителей. В результате этого 15 человек, включая детей, получили ранения.
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