В Германии автомобиль въехал в толпу зрителей на карнавале. 15 человек ранены, в том числе дети

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По данным полиции, водитель автомобиля арестован. Намеренно ли водитель въехал в толпу, на данный момент неизвестно. Однако свидетели утверждают, что водитель объехал барьер во время шествия, а затем набрал полный газ в толпе.





Мэр Фолькмарсена Хартмут Линнекугель и окружной доктор Рейнхард Кубат находятся на месте. Городской пожарный инспектор Кай Вибуш, который принимал участие в карнавальном шествии с несколькими пожарными, сразу же взял на себя координацию.





На месте работают десятки бригад скорой помощи. Также там приземлился вертолет. Полиция оцепила место происшествия и допрашивает свидетелей.









Фото: @wszewko/Twitter