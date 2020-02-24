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Катастрофа МН17: у международного следствия есть свидетель запуска ракеты, которой сбили самолет в небе над Донбассом

24.02.2020 18:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Генпрокурор Нидерландов не сомневается в том, что ЗРК «Бук», из которого сбили самолет, происходит из 53-й зенитной ракетной бригады вооруженных сил РФ.

Генеральный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке заявил, что у Совместной следственной группы есть свидетель запуска ракеты, которой сбили малазийский «Боинг» рейса МН17 в небе над Донецкой областью в июле 2014 года.

Об этом он сообщил в эфире американского телеканала CBS. Вестербеке ответил утвердительно на вопрос, есть ли у следствия свидетели запуска ракеты. 

На уточняющий вопрос, сколько именно свидетелей, больше ли их чем один, Вестербеке ответил: «Я сказал, что у меня есть очевидец, я не сказал, сколько их». Кроме того, Вестербеке подчеркнул, что не сомневается в том, что ЗРК «Бук», из которого сбили самолет, происходит из 53-й зенитной ракетной бригады вооруженных сил РФ. «Я не сомневаюсь в этом вообще», - заявил он. 

Справка. 

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов. 

Совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, установила, что самолет был сбит ракетой, выпущенной с российского комплекса «Бук». 

Первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), российский генерал Сергей Дубинский и террористы Олег Пулатов и Леонид Харченко. Суд над подозреваемыми начнется 9 марта 2020 года в Нидерландах, пишет УНИАН.
 
 
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Генпрокурор Нидерландов не сомневается в том, что ЗРК «Бук», из которого сбили самолет, происходит из 53-й зенитной ракетной бригады вооруженных сил РФ.
 
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