Катастрофа МН17: у международного следствия есть свидетель запуска ракеты, которой сбили самолет в небе над Донбассом

CBS . Вестербеке ответил утвердительно на вопрос, есть ли у следствия свидетели запуска ракеты. Об этом он сообщил в эфире американского телеканала. Вестербеке ответил утвердительно на вопрос, есть ли у следствия свидетели запуска ракеты.





На уточняющий вопрос, сколько именно свидетелей, больше ли их чем один, Вестербеке ответил: «Я сказал, что у меня есть очевидец, я не сказал, сколько их». Кроме того, Вестербеке подчеркнул, что не сомневается в том, что ЗРК «Бук», из которого сбили самолет, происходит из 53-й зенитной ракетной бригады вооруженных сил РФ. «Я не сомневаюсь в этом вообще», - заявил он.





Справка.





Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.





Совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, установила, что самолет был сбит ракетой, выпущенной с российского комплекса «Бук».



