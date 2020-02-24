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Белорусская разработка онлайн-переписи заинтересовала Великобританию

24.02.2020 18:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Проект по интернет-переписи белорусов привлек внимание иностранных специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россию заинтересовало ПО, которое разработали белорусы, а Великобритания запросила у Белстата интерфейс для онлайн-переписи и информацию о том, как можно использовать геоинформационнные данные, когда пользователи делают выбор на выпадающих списках.

Уже в 2021 году будет запущен геостатистический портал с полными данными переписи населения.

Больше новостей экономики за 24 февраля здесь.

Люди в материале: Наталья Надольская

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Проект по интернет-переписи белорусов привлек внимание иностранных специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Россию...
 
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