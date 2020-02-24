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Ежик Спайки станет любимчиком всех болельщиков — дизайнеры

24.02.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Дизайнеры, работавшие над проектом талисмана чемпионата мира по хоккею — 2021, надеются, что Ежик Спайки станет любимчиком всех болельщиков. Об этом рассказал журналистам Никита Устинович — директор креативного агентства DAB, которое придумало образ маскота, передает корреспондент БЕЛТА.

Ежик Спайки станет любимчиком всех болельщиков — дизайнеры
Никита Устинович

«Маскот чемпионата мира — символ хоккея. Мы старались сделать его таким, чтобы он стал любимчиком всех болельщиков и тех, кто неравнодушен к игре. Образ ежа хорошо подходит для сборных Беларуси и Латвии, которые славятся своей неуступчивостью, готовностью биться за победу до финальной сирены», — отметил Никита Устинович.

Ежик Спайки станет любимчиком всех болельщиков — дизайнеры
Председатель ФХРБ, руководитель Оргкомитета со стороны Беларуси Геннадий Савилов, директор креативногоагентства DAB Никита Устинович и Эдгарс Бунцис, руководитель Оргкомитета со стороны Латвии

На звание главного символа предстоящего планетарного форума претендовали более ста работ от представителей Беларуси и Латвии. Заявки на участие в конкурсе присылали как профессиональные художники и студии дизайна, так и обычные любители хоккея. Вниманию общественности было представлено 30 работ, вошедших в шорт-лист конкурса. Из их числа звездное жюри и определило главный символ чемпионата.

Ежик Спайки станет любимчиком всех болельщиков — дизайнеры

Беларусь и Латвия получили право совместного проведения чемпионата мира по хоккею на годовом Конгрессе ИИХФ в мае 2017 года. Турнир с 7 по 23 мая 2021 года примут столицы двух стран.

Белта

 
 
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Дизайнеры, работавшие над проектом талисмана чемпионата мира по хоккею - 2021, надеются, что Ежик Спайки станет любимчиком всех болельщиков. Об этом...
 
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