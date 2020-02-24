"Белавиа" продолжает летать в Италию в штатном режиме

"По ситуации на 24 февраля никаких запретов на выполнение полетов в города Италии нет. Мы выполняем полеты по маршрутам Минск-Милан- Минск и Минск-Рим-Минск, как и все авиакомпании мира, в штатном режиме", - отметили в "Белавиа".





Там также подчеркнули, что в связи с этим возврат билетов может осуществляться только в соответствии с правилами тарифа, по которым они были приобретались.



