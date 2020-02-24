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Лукашенко ответил Брижит Бардо на ее просьбу защитить бездомных животных

24.02.2020 18:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил французской кинозвезде Брижит Бардо на просьбу о защите бездомных животных.

В министерстве жилищно-коммунального хозяйства по данной проблеме провели круглый стол при участии представителей Минсельхозпрода, Минприроды, МАРТ, Генпрокуратуры, парламента, предприятий "Фауна города" и зоозащитных общественных организаций. Среди участников круглого стола была также представительница международного Фонда помощи животным Брижит Бардо - руководитель международных программ помощи бездомным животным Брижит Олуа. Передает госагентство БелТА.

Она передала в министерство копии письма Бардо белорусскому президенту и ответного письма главы государства. "У президента было пожелание, чтобы встреча имела положительный результат. В письме он отметил, что зрелость всего гражданского общества определяется отношением к животным. Мы считаем, что законодательная база Беларуси должна развиваться в этом ключе", - заявила Олуа.

Она посещала Беларусь в июне 2019 года. По словам Олуа, в Беларуси продвинулись с решением проблемы по защите животных: продолжается работа над изменениями в постановление, которое регулирует порядок содержания домашних и отлова бездомных животных.

Начальник управления жилищного хозяйства министерства Андрей Ромашко считает, что в рамках действующего в Беларуси законодательства делается все возможное. "То, что входит в компетенцию правительства (в сфере защиты животных – ред.), и то, что мы как отраслевое министерство можем предусмотреть, на сегодняшний день есть. Что-то надо менять, но тогда нормативный правовой акт должен приниматься на уровне закона", - рассказал Ромашко журналистам.

Он добавил, что в Беларуси изучают международный опыт в сфере защиты животных и перенимают некоторые инициативы.

Ромашко также отметил, что вопрос стерилизации уличных животных пока рассматривается только в отношении кошек. "Именно отлов, вакцинация, стерилизация и выпуск их на прежнее место обитания", - сказал он.

В отношении собак принять соответствующее решение гораздо сложнее. Комментируя случаи отлова и убийства бродячих животных, Ромашко подчеркнул, что ни в каком документе не прописано такое требование. "Убивать их не должны. Нам известно о таких фактах, и это ненормально. Тяжело проконтролировать, как это сегодня организовано на местах. Это такой человеческий фактор", - добавил начальник управления.

Зоозащитные организации в свою очередь предложили открыть в Минске специальный центр по массовой стерилизации уличных и домашних животных.

Бардо обращалась к Лукашенко с просьбой о защите бездомных животных в ноябре 2018 года. Текст открытого письма, которое было отправлено на адрес Администрации президента, опубликован на сайте фонда актрисы.

По словам Бардо, животные (особенно те, кто живет на улице) страдают и умирают жестоким образом. Они "подвергаются жестокому обращению и погибают мучительной смертью. Они гибнут от отравленных приманок, их отстреливают, иногда в присутствии детей, по иррациональным и бесчеловечным приказам виновных должностных лиц и специальных служб". По мнению Бардо, это очень ухудшает имидж Беларуси в Европе.

Французская актриса призывала Лукашенко передать деньги, которые расходуются на отлов животных, специальным приютам, а также использовать их для стерилизации зверей. Она выступала за немедленное принятие закона, предусматривающего строгие санкции за жестокое обращение с животными.
 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил французской кинозвезде Брижит Бардо на просьбу о защите бездомных животных.
 
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