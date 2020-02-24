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Решили посмотреть, как вырастут цены на продукты за год, и высчитать свою инфляцию. Эксперимент

24.02.2020 18:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Инфляция — это повышение общего уровня цен на товары и услуги на длительный срок. Однако это понятие не слишком соотносится с кошельком каждого конкретного потребителя. Ведь если, скажем, продукты, которые он покупает в тех местах, куда он ходит за покупками, дорожают, то и денег у него будет на них уходить больше, независимо от того, какой там общий уровень инфляции по стране. FINANCE.TUT.BY решил отслеживать, как будут меняться цены в одних и тех же магазинах на одинаковый набор продуктов в течение года, и высчитывать личную «инфляцию».

Решили посмотреть, как вырастут цены на продукты за год, и высчитать свою инфляцию. Эксперимент

Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Мы решили посмотреть, как подорожает определенный набор продуктов для конкретного покупателя за год. Каждый месяц с 20-го по 25-е число мы будем фиксировать цены на одну и ту же сметану, молоко, крупу, мясо и прочее (полный список в инфографике) в трех магазинах — маленьком шаговой доступности, супермаркете и гипермаркете, сравнивать их месяц к месяцу и считать нашу личную инфляцию в каждом отдельно и общую.

Выбор пал именно на эти продукты потому, что они есть во всех трех магазинах. Если какая-то из отслеживаемых позиций в течение года пропадет с прилавков, мы ее заменим на аналогичный товар — такого же веса, жирности и так далее. При расчетах мы будем учитывать снижение цен на необходимые нам продукты за счет скидок и акций.

Конечно, официальная инфляция, которую ежемесячно выводит Белстат, подсчитывается не так. Это изменение стоимости определенного набора товаров и услуг личного пользования во времени. Официальный показатель инфляции у нас в стране — индекс потребительских цен. Напомним, по статистике Белстата, в январе в сравнении с декабрем он составил 0,9%. Если говорить только про продукты, то они за месяц подорожали на 1,1%.

Для того чтобы определить этот самый индекс, сотрудники органов государственной статистики собирают цены в 31 населенном пункте — Минске, областных центрах и некоторых средних и малых городах. Всего специалисты фиксируют стоимость товаров в больше чем 8 тысячах магазинов, кафе, рынков и других объектов торговли. Их список периодически обновляется.

Цена отслеживаются с 10-го по 30-е число каждого месяца на 450 наиболее востребованных товаров и услуг. Это больше 67 тысяч ценовых котировок на какой-либо товар или услугу.

Расчеты, которые производятся для вычисления индекса потребительских цен, довольно сложны. Да и не очень соотносятся с тем, сколько денег тратится на товары и услуги из каждого конкретного кошелька. Ведь те же продукты люди чаще всего покупают в магазинах у дома. И если там цены растут, а в других местах нет, то общий уровень инфляции будет ниже. А конкретный покупатель будет тратить больше.

 
Теги: Минск
 
 
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  Инфляция — это повышение общего уровня цен на товары и услуги на длительный срок. Однако это понятие не слишком соотносится с кошельком каждого конкретного...
 
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