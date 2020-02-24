ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

100-летний юбиляр живет в Пограничной

24.02.2020 17:16 — Разное | Навiны Камянеччыны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны Камянеччыны

>

Жителю агрогородка По­граничная Федору Семеновичу Шульжику 17 февраля нынешнего года исполнилось 100 лет! Не было в его жизни ни увлекательных путешествий, ни отдыха на море…
Правда, дважды все же посетил санаторий. Всю жизнь работал. До 1948 года жили «при Польше». С 10 лет пас коров у пана. В польской школе учился три-че­тыре года от силы. После войны работал в Высоком, подвозил продукты в чайную. Еще – дорожником в ДРСУ: косил траву по обочинам дороги, следил за состоянием дорожного покрытия. Зато в распоряжении дедушки Феди был свой транспорт – лошадь. Едет, бывало, задумается. Лошадь возьми да и фыркни. Он обязательно скажет: «Будь здорова!»
Пришло время – женился. Уж с чем ему в жизни повезло, так это с женой. Анна Назаровна – доброжелательная, душевная, бесхитростная, доб­рая, щедрая. А хозяйка какая! Пироги пекла замечательные! Мужа любила, ухаживала за ним. Федя поздно возвращался с работы: часов в 12 ночи. Пока травы накосит, хозяйство накормит. А у неё на столе – все свеженькое, теплое.
– Вот тебе супчик, Федя, вот пирожки. Кушай, милый!
Газа-то тогда не было, каждый раз приходилось плиту растапливать. Фе­дя нальет себе рюмочку, но не больше, ни-ни:
– Для аппетита.
Дал Господь им четверых детей: Федю, Васю, Пе­тю и Нину. Растили, ра-
довались. Построили дом в Песчатке. Обзавелись хозяйством: коровы, козы, кролики… Свободного времени не было. Вся жизнь прошла в трудах: надо успеть сено заготовить, картошку выкопать, все хозяйство обеспечить на зиму.
Беда пришла откуда не ждали. Заболел сын Федя – сердце. Не вылечили. Умер 2 августа. Ему было всего 30 лет. И посыпались несчастья как из рога изобилия. В 2011-м не стало другого сына – Василия. Его хоронили в один день с зятем Николаем, мужем Нины. Потом был пожар. Сгорел дом Шульжиков (тоже 2 августа, спустя много лет после смерти старшего сына Феди). Бабушку Ню­ру вынесли из огня односельчане. Так, прожив почти всю жизнь в Песчатке, дедушка Фе­дя стал жителем агрогородка Пограничная. Вот только недолго прожила его Анна Назаровна, не смогла привык­нуть к новому месту. Ушла из этого мира в 85 лет. Затем – снова трагедия. Не стало младшенького – Пети.
Плакал дед, причитал:
– Сыночек, на кого же ты меня оставил?
Дочери Нине сейчас 71 год, она инвалид II группы. Живет в Бресте, навещает отца. Но физически помочь не может, болеет. Поддерживают внуки (их у дедушки пятеро), зятья. Семеро правнуков. Нина часто звонит отцу:
– Пап, ты чем там занят?
– Да вот передачу смотрю по телевизору. Про мужика, который все бабив (женщин – прим. авт.) то одевает, то раздевает. (Имеется в виду программа «Модный приговор»).
Не осталось у Феди друзей. Когда хоронили соседа, Владимира Голонского, Федя подошел к Павлу Ляшуку:
– Ну что, Павел, чья теперь очередь: твоя или моя?
Никто не знает своей судьбы. Давно уже нет тех, кто на 10 лет моложе Феди. И на 20. И даже на 30. Нет ни Павла, ни Ивана Якубика, ни Владимира Рощенко.

100-летний юбиляр живет в Пограничной

А ты, дедушка Федя, живи, пока не состаришься. А до старости тебе еще далеко! Всего-навсего 100 лет!
Нина переживает за отца. Много раз пыталась забрать его к себе, в Брест. Но ответ один:
– Можете меня связать, завезти, но я все равно убегу. А если не убегу, то на следующий день умру. Я в твою каменицу (так он называет многоэтажный дом) не поеду!
И Нина звонит опять:
– Пап, ты что сегодня кушал?
– Да вот, посмотрел передачу «Кулинария». Пойду себе салатик сделаю. Только у меня нет всех ингредиентов (чуть выговорил). Ну ничего, я туда яблочко покрошу, морковки нарежу, будет не хуже.
Нина очень благодарна Ирине Павлович, соцработнику:
– Без ее помощи нам было бы очень тяжело. Все делает на совесть. Ухаживает за отцом, как за родным.

Постойте, облака! Порадуйтесь вместе с нами! Поздравьте дедушку Федю! Но вы не можете остановиться. Такова ваша судьба. Да и какое вам дело до наших радостей и печалей! С днем рождения вас, Федор Семенович! Со столетним юбилеем!

…17 февраля Федора Семеновича со значимой датой спешили поздравить от райисполкома – начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Мария Кузьмицкая, председатель райсовета ветеранов Валентина Маевская, представители Высоковского ДРСУ-137, педагоги и учащиеся Пограничной СШ, Пограничного СДК, председатель сельис­полкома Валерий Бедуля.

100-летний юбиляр живет в Пограничной

100-летний юбиляр живет в Пограничной

100-летний юбиляр живет в Пограничной

Раиса БЛИНОВА, учитель русского языка и литературы Пограничной СШ.
Фото Наталии КОВПАНЬКО.

 

100-летний юбиляр живет в Пограничной

Author: Редактор сайта

100-летний юбиляр живет в Пограничной

Редактор сайта

See author's posts

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жителю агрогородка По­граничная Федору Семеновичу Шульжику 17 февраля нынешнего года исполнилось 100 лет! Не было Сообщение 100-летний юбиляр живет в Пограничной...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дарожны канфлікт у Баранавічах: жанчына напала на мужчыну
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край
24.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика