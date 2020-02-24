100-летний юбиляр живет в Пограничной

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Жителю агрогородка По­граничная Федору Семеновичу Шульжику 17 февраля нынешнего года исполнилось 100 лет! Не было в его жизни ни увлекательных путешествий, ни отдыха на море…

Правда, дважды все же посетил санаторий. Всю жизнь работал. До 1948 года жили «при Польше». С 10 лет пас коров у пана. В польской школе учился три-че­тыре года от силы. После войны работал в Высоком, подвозил продукты в чайную. Еще – дорожником в ДРСУ: косил траву по обочинам дороги, следил за состоянием дорожного покрытия. Зато в распоряжении дедушки Феди был свой транспорт – лошадь. Едет, бывало, задумается. Лошадь возьми да и фыркни. Он обязательно скажет: «Будь здорова!»

Пришло время – женился. Уж с чем ему в жизни повезло, так это с женой. Анна Назаровна – доброжелательная, душевная, бесхитростная, доб­рая, щедрая. А хозяйка какая! Пироги пекла замечательные! Мужа любила, ухаживала за ним. Федя поздно возвращался с работы: часов в 12 ночи. Пока травы накосит, хозяйство накормит. А у неё на столе – все свеженькое, теплое.

– Вот тебе супчик, Федя, вот пирожки. Кушай, милый!

Газа-то тогда не было, каждый раз приходилось плиту растапливать. Фе­дя нальет себе рюмочку, но не больше, ни-ни:

– Для аппетита.

Дал Господь им четверых детей: Федю, Васю, Пе­тю и Нину. Растили, ра-

довались. Построили дом в Песчатке. Обзавелись хозяйством: коровы, козы, кролики… Свободного времени не было. Вся жизнь прошла в трудах: надо успеть сено заготовить, картошку выкопать, все хозяйство обеспечить на зиму.

Беда пришла откуда не ждали. Заболел сын Федя – сердце. Не вылечили. Умер 2 августа. Ему было всего 30 лет. И посыпались несчастья как из рога изобилия. В 2011-м не стало другого сына – Василия. Его хоронили в один день с зятем Николаем, мужем Нины. Потом был пожар. Сгорел дом Шульжиков (тоже 2 августа, спустя много лет после смерти старшего сына Феди). Бабушку Ню­ру вынесли из огня односельчане. Так, прожив почти всю жизнь в Песчатке, дедушка Фе­дя стал жителем агрогородка Пограничная. Вот только недолго прожила его Анна Назаровна, не смогла привык­нуть к новому месту. Ушла из этого мира в 85 лет. Затем – снова трагедия. Не стало младшенького – Пети.

Плакал дед, причитал:

– Сыночек, на кого же ты меня оставил?

Дочери Нине сейчас 71 год, она инвалид II группы. Живет в Бресте, навещает отца. Но физически помочь не может, болеет. Поддерживают внуки (их у дедушки пятеро), зятья. Семеро правнуков. Нина часто звонит отцу:

– Пап, ты чем там занят?

– Да вот передачу смотрю по телевизору. Про мужика, который все бабив (женщин – прим. авт.) то одевает, то раздевает. (Имеется в виду программа «Модный приговор»).

Не осталось у Феди друзей. Когда хоронили соседа, Владимира Голонского, Федя подошел к Павлу Ляшуку:

– Ну что, Павел, чья теперь очередь: твоя или моя?

Никто не знает своей судьбы. Давно уже нет тех, кто на 10 лет моложе Феди. И на 20. И даже на 30. Нет ни Павла, ни Ивана Якубика, ни Владимира Рощенко.





А ты, дедушка Федя, живи, пока не состаришься. А до старости тебе еще далеко! Всего-навсего 100 лет!

Нина переживает за отца. Много раз пыталась забрать его к себе, в Брест. Но ответ один:

– Можете меня связать, завезти, но я все равно убегу. А если не убегу, то на следующий день умру. Я в твою каменицу (так он называет многоэтажный дом) не поеду!

И Нина звонит опять:

– Пап, ты что сегодня кушал?

– Да вот, посмотрел передачу «Кулинария». Пойду себе салатик сделаю. Только у меня нет всех ингредиентов (чуть выговорил). Ну ничего, я туда яблочко покрошу, морковки нарежу, будет не хуже.

Нина очень благодарна Ирине Павлович, соцработнику:

– Без ее помощи нам было бы очень тяжело. Все делает на совесть. Ухаживает за отцом, как за родным.

Постойте, облака! Порадуйтесь вместе с нами! Поздравьте дедушку Федю! Но вы не можете остановиться. Такова ваша судьба. Да и какое вам дело до наших радостей и печалей! С днем рождения вас, Федор Семенович! Со столетним юбилеем!

…17 февраля Федора Семеновича со значимой датой спешили поздравить от райисполкома – начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Мария Кузьмицкая, председатель райсовета ветеранов Валентина Маевская, представители Высоковского ДРСУ-137, педагоги и учащиеся Пограничной СШ, Пограничного СДК, председатель сельис­полкома Валерий Бедуля.













Раиса БЛИНОВА, учитель русского языка и литературы Пограничной СШ.

Фото Наталии КОВПАНЬКО.