В Бресте на пешеходном переходе легковушка на полной скорости сбила женщину

Источник материала: Tut.by

24 февраля иномарка сбила женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

Осторожно! Видео содержит шокирующие кадры. Видео: Интернет-провайдер WikiLink

ДТП, которое произошло на улице Колесника, попало на наружную камеру видеонаблюдения. На записи видно, как женщина проходит по пешеходному переходу две полосы, а на третьей ее сбивает легковой автомобиль.

Очевидцы произошедшего сообщили TUT.BY, что пострадавшую с места забрала скорая.