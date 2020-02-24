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В Бресте на пешеходном переходе легковушка на полной скорости сбила женщину
Источник материала: Tut.by
24 февраля иномарка сбила женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.
Осторожно! Видео содержит шокирующие кадры. Видео:
ДТП, которое произошло на улице Колесника, попало на наружную камеру видеонаблюдения. На записи видно, как женщина проходит по пешеходному переходу две полосы, а на третьей ее сбивает легковой автомобиль.
Очевидцы произошедшего сообщили TUT.BY, что пострадавшую с места забрала скорая.
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Пострадавшую увезла скорая.
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