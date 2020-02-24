Жители Солигорского района останутся без электричества.

Из-за плановых работ в некоторых населенных пунктах будет отключена электроэнергия. Так, 17 февраля электричество отключат в агрогородке Зажевичи по улице Советской. Там будет производиться замена опор. Не повезет также жителям деревни Чепели — на ул. Колхозной и Центральной не будет электричества с 09:00 до 16:00.



18 февраля без света останутся жители деревни Большой Рожан, Добрая Лука и жители поселка Заозерный. Электроэнергии не будет с 09:00 до 16:00.



19 февраля электричество будет отсутствовать в деревне Мороч на улице Новая, деревне Устронь и Шибино. Света не будет в период с 09:00 до 16:00.



В деревне Поповцы 20 февраля света не будет с 09:00 до 16:00. Причина — замена изоляторов.



Надо отметить, что в Солигорске также ожидается отключение электроэнергии. Так, 20 февраля на улице Л. Комсомола 76, 78, 80, 82, 84, 86 и улице Северной 5 б, 21, 23, 25, 27, 27 а, 31, 14 из-за ремонта оборудования НЩ ЗТП-116 будет отсутствовать электричество.

