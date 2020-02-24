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Жители Солигорского района останутся без электричества.
24.02.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
18 февраля 2020 12:21 1860
Жители Солигорского района останутся без электричества.
Стало известно, что некоторые населенные пункты в Солигорском районе с 17 по 20 февраля останутся без света.
Из-за плановых работ в некоторых населенных пунктах будет отключена электроэнергия. Так, 17 февраля электричество отключат в агрогородке Зажевичи по улице Советской. Там будет производиться замена опор. Не повезет также жителям деревни Чепели — на ул. Колхозной и Центральной не будет электричества с 09:00 до 16:00.
Источник: сайт
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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18 февраля 2020 12:21 1860 Жители Солигорского района останутся без...
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