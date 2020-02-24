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Жители Солигорского района останутся без электричества.

24.02.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


18 февраля 2020 12:21 1860

Жители Солигорского района останутся без электричества.

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: сайт agronews.com.

Стало известно, что некоторые населенные пункты в Солигорском районе с 17 по 20 февраля останутся без света.

Жители Солигорского района останутся без электричества.

Из-за плановых работ в некоторых населенных пунктах будет отключена электроэнергия. Так, 17 февраля электричество отключат в агрогородке Зажевичи по улице Советской. Там будет производиться замена опор. Не повезет также жителям деревни Чепели — на ул. Колхозной и Центральной не будет электричества с 09:00 до 16:00.

18 февраля без света останутся жители деревни Большой Рожан, Добрая Лука и жители поселка Заозерный. Электроэнергии не будет с 09:00 до 16:00.

19 февраля электричество будет отсутствовать в деревне Мороч на улице Новая, деревне Устронь и Шибино. Света не будет в период с 09:00 до 16:00.

В деревне Поповцы 20 февраля света не будет с 09:00 до 16:00. Причина — замена изоляторов.

Надо отметить, что в Солигорске также ожидается отключение электроэнергии. Так, 20 февраля на улице Л. Комсомола 76, 78, 80, 82, 84, 86 и улице Северной 5 б, 21, 23, 25, 27, 27 а, 31, 14 из-за ремонта оборудования НЩ ЗТП-116 будет отсутствовать электричество.

Источник: сайт agronews.com.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"

 
 
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18 февраля 2020 12:21 1860 Жители Солигорского района останутся без...
 
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