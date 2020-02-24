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Экономика с заботой об экологии: в Пинске открывается завод по переработке б/у шин

24.02.2020 21:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Ежедневно в утиль отправляются тонны бывших в употреблении автомобильных шин. Утратив свои потребительские свойства, они превращаются во вторичные ресурсы. Переработанные покрышки получают вторую жизнь, их используют в различных отраслях: от дорожного строительства до сельского хозяйства. В Пинске готовится к открытию первый в Брестской области завод по переработке изношенных шин. Корреспонденты БЕЛТА проследили путь б/у покрышки до востребованной в производстве резиновой крошки.

Экономика с заботой об экологии: в Пинске открывается завод по переработке б/у шин

Экономика с заботой об экологии: в Пинске открывается завод по переработке б/у шин

Инициатором открытия нового завода стал концерн "Брестмясомолпром". Рабочая группа при поддержке ученых занялась изучением этого вопроса. Специалисты пришли к выводу, что предприятие будет экономически и экологически эффективным. Концерн учредил ООО "Экопродшина", которое и принялось за реализацию проекта.

Экономика с заботой об экологии: в Пинске открывается завод по переработке б/у шин

Экономика с заботой об экологии: в Пинске открывается завод по переработке б/у шин

"Рассматривались несколько площадок для размещения завода. Он должен находиться в отдалении от жилого массива, в промышленной зоне. Пинск предложил подходящий участок. Мы выкупили 2,7 га бывших производственных площадей "Кузлитмаша" со зданиями и сооружениями", - вводит в курс дела директор "Экопродшины" Владимир Голышак и проводит экскурсию по владениям нового предприятия.

Экономика с заботой об экологии: в Пинске открывается завод по переработке б/у шин

Экономика с заботой об экологии: в Пинске открывается завод по переработке б/у шин

Экономика с заботой об экологии: в Пинске открывается завод по переработке б/у шин

Изношенные покрышки хранятся на отдельной площадке, откуда их отправляют в цех на линию переработки. Именно там из шины извлекают резину, металлический и текстильный корд, превращая утиль в востребованное сырье. Сначала на рубильной машине покрышку делят на несколько частей. Полученные "чипсы" отправляют на конвейер, разрезают на куски массой 0,5-1 кг и постепенно превращают в крошку.

Экономика с заботой об экологии: в Пинске открывается завод по переработке б/у шин

Экономика с заботой об экологии: в Пинске открывается завод по переработке б/у шин

Экономика с заботой об экологии: в Пинске открывается завод по переработке б/у шин

"При вторичном дроблении она попадает в магнитный сепаратор, металл отделяется от резины и выводится с линии. После извлекается текстиль. В конечном этапе крошка поступает на вибростолы. На них установлены сетки различного диаметра, которые разделяют крошку на несколько видов. Самая мелкая - практически пыль - может использоваться для добавления в асфальтобетонные смеси", - знакомит с тонкостями технологического процесса начальник цеха Олег Остапчук. Более крупную крошку в основном используют для изготовления травмобезопасного покрытия - резиновых ковриков, плитки, зеленых парковок.

Экономика с заботой об экологии: в Пинске открывается завод по переработке б/у шин

По оценкам, в Брестской области в среднем за год образуется 5-6 тыс. т изношенных шин. Объемы немаленькие. Поэтому уже сейчас на заводе задумываются над приобретением второй линии переработки, которую установят по соседству с первой. В этом же цеху скоро будут делать резиновую плитку.

Экономика с заботой об экологии: в Пинске открывается завод по переработке б/у шин

Экономика с заботой об экологии: в Пинске открывается завод по переработке б/у шин

Экономика с заботой об экологии: в Пинске открывается завод по переработке б/у шин

"В марте планируется провести тендер на закупку оборудования по производству плитки. Также в первом полугодии хотим начать выпускать животноводческие маты. Думаю, продукция найдет широкое применение в сельском хозяйстве. Только на этот год в Брестской области намечены строительство и реконструкция более 20 молочно-товарных комплексов", - заметил Владимир Голышак.

Экономика с заботой об экологии: в Пинске открывается завод по переработке б/у шин

Экономика с заботой об экологии: в Пинске открывается завод по переработке б/у шин

Экономика с заботой об экологии: в Пинске открывается завод по переработке б/у шин

Пока не будет налажено собственное производство, предприятие намерено реализовывать резиновую крошку. Покупатель на нее уже нашелся. Контракт заключен с литовской компанией.

Экономика с заботой об экологии: в Пинске открывается завод по переработке б/у шин

Сейчас же завод нарабатывает клиентскую базу. Договоры на поставку изношенных шин подписали более 130 предприятий Брестской области. Практически ежедневно этот список пополняется. Регулярно интересуются возможностью сдать б/у покрышки и автолюбители. "Население заинтересовано в сдаче шин. Много звонков поступает, каждый день люди приезжают. На проходной завода установлена площадка для сдачи покрышек. Вскоре еще три появятся в гаражных кооперативах Пинска", - обратил внимание директор "Экопродшины". Предприятия платят деньги за утилизацию шин, для населения эта процедура бесплатная.

Экономика с заботой об экологии: в Пинске открывается завод по переработке б/у шин

Экономика с заботой об экологии: в Пинске открывается завод по переработке б/у шин

Пинский завод не ограничится одним цехом. В ближайшее время планируется начать ремонт зданий, где разместятся административный корпус и еще один цех. Всего на предприятии будут работать пять производственных линий.

 
 
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  Ежедневно в утиль отправляются тонны бывших в употреблении автомобильных шин. Утратив свои потребительские свойства, они превращаются во вторичные ресурсы....
 
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