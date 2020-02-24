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Запрет цветных тату: почему в ЕС хотят ввести новые правила?
Источник материала: Партизан
Европейское химическое агентство предлагает изъять из оборота татуировочные чернила, содержащие определенные пигменты. Мастера тату опасаются, что это заставит их уйти в подполье.
Жительница Кельна Анке Цалиш (Anke Zalisz) садится в татуировочное кресло и закатывает рукава своей рубашки. На ее руках тату с изображением бандита, танцовщицы и женщины с украшением из перьев. Все перманентные рисунки - цветные.
Цалиш работает мастером татуировки уже 35 лет: за это время в ее салоне побывало огромное количество клиентов. Но вероятно, что в скором будущем ее работа существенно осложнится. Европейское химическое агентство (ECHA) предложило изъять из обращения определенные вещества, которые, возможно, опасны для здоровья. В список попали и пигменты Blue 15 и Green 7, которые содержатся в подавляющем большинстве татуировочных чернил, передает
Долгосрочные последствия применения пигментов не изучены
В ECHA отмечают, что правила ЕС уже запрещают использовать эти пигменты при изготовлении косметических средств. А то, что не следует наносить на кожу, соответственно, не должно оказаться и под кожей, считают в агентстве.
Существует предположение, что чернила для татуировки содержат канцерогенные вещества. Однако в действительности о долгосрочном воздействии цветных частиц на организм мало что известно. Даже в ECHA признают, что, хотя эти химические вещества при определенных условиях могут нанести вред здоровью, последствия их применения практически не изучены.
В Германии татуировщики, их клиенты и производители красок совместно выступают против инициативы агентства. В середине января тату-мастер Йорн Эльзенбрух (Jörn Elsenbruch) опубликовал в интернете петицию с целью заставить бундестаг и правительство ФРГ оказать давление на Еврокомиссию и тем самым помешать введению запрета. Петицию подписали 150 000 человек - этого количества достаточно для того, чтобы бундестаг рассмотрел их требование.
Тату есть у половины жителей ФРГ в возрасте от 20 до 30 лет
Согласно результатам исследования, проведенного по заказу немецкого журнала Apotheken Umschau, татуировка в Германии есть у каждого пятого. А в возрастной группе от 20 до 29 лет каждый второй имеет на теле перманентный рисунок.
Если пигменты Blue 15 и Green 7 исчезнут с рынка, это повлечет за собой катастрофические последствия для европейской тату-индустрии. "Делать татуировки без красок невозможно", - подчеркивает в беседе с DW художник-татуировщик Свен Шинке (Sven Schinke). Он опасается, что многие начнут заниматься своим ремеслом подпольно - к примеру, заказывать чернила из США или обслуживать клиентов в задней комнате. "Я бы предпочел делать свою работу без риска оказаться в тюрьме", - говорит Шинке.
Его коллега Деннис Клотен (Dennis Klothen) считает, что новые правила, по сути, могут стать скрытым запретом на профессию. Несмотря на отсутствие долгосрочных научных исследований, многие тату-мастера на протяжении долгих лет наблюдают за тем, как организм человека реагирует на нанесение пигментов под кожу, подчеркивает он. "Клиенты повально не заболевают раком и у них не отваливаются руки", - отмечает мастер татуровки.
Можно ли будет заменить пигменты?
В апреле страны - члены ЕС намерены обсудить инициативу ECHA. Если в итоге она действительно будет одобрена, то за решением Брюсселя последует переходный период, в течение которого вещества можно будет продолжать использовать. Одновременно специалисты будут искать альтернативы пигментам Blue 15 и Green 7. Их производители и тату-мастера, впрочем, сомневаются, что они будут найдены. "Эти пигменты незаменимы, и запрет на их использование загонит тату-индустрию обратно в каменный век", - пишет представитель одной из компаний, производящей чернила.
В свою очередь Деннис Клотен не видит смысла устанавливать переходный период. "Если пигменты действительно так вредны и могут вызвать онкозаболевания, то зачем же разрешать их использовать в переходный период?, - недоумевает он. - Вся эта затея совершенно не продумана", - заключает татуировщик.
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Европейское химическое агентство предлагает изъять из оборота татуировочные чернила, содержащие определенные пигменты. Мастера тату опасаются, что это заставит...
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