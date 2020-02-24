|
Президенты стран ЕАЭС могут встретиться 19 мая в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Стало известно, что 19 мая президенты стран ЕАЭС могут встретиться в Минске на экономическом форуме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он ориентирован на малый, средний и крупный бизнес как стран ЕАЭС, так и третьих государств. Цель – объединить инвестиционный потенциал Союза, сформировать кооперационные связи, а также найти пути реализации экспортного потенциала ЕАЭС.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Стало известно, что 19 мая президенты стран ЕАЭС могут встретиться в Минске на экономическом форуме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)