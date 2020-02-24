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Президенты стран ЕАЭС могут встретиться 19 мая в Минске

24.02.2020 21:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Стало известно, что 19 мая президенты стран ЕАЭС могут встретиться в Минске на экономическом форуме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Предстоит сумасшедшая работа». Михаил Мясникович о проекте развития евразийской экономической интеграции до 2025 года

Он ориентирован на малый, средний и крупный бизнес как стран ЕАЭС, так и третьих государств. Цель – объединить инвестиционный потенциал Союза, сформировать кооперационные связи, а также найти пути реализации экспортного потенциала ЕАЭС.

Президенты стран ЕАЭС могут встретиться 19 мая в Минске

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Стало известно, что 19 мая президенты стран ЕАЭС могут встретиться в Минске на экономическом форуме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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