Польша выделяет более $15 млрд на строительство АЭС, Apple добавит в AirPods функцию перевода в реальном времени. Новости мирового бизнеса за март 2025 года

Источник материала: ProBusiness

«Про бизнес» продолжает рассказывать о важных деловых событиях в мире. Подготовили для вас подборку бизнес-новостей за март 2025 года.

Трамп вводит новые пошлины на импорт автомобилей и автозапчастей

27 марта 2025 года президент США Дональд Трамп объявил о введении 25%-й пошлины на импорт автомобилей и автозапчастей, произведенных за рубежом. Новый тариф вступит в силу 3 апреля 2025 года. Это решение сопровождается ростом опасений среди инвесторов и автопроизводителей, поскольку оно может повлиять на глобальные цепочки поставок и увеличить стоимость автомобилей для американских потребителей. Пошлины затронут автомобили и грузовики из стран, с которыми США имеют торговые соглашения: Канада, Мексика и Южная Корея, а также производителей из Японии и ЕС. Большие производители, General Motors и Ford, столкнутся с дополнительными расходами, так как они активно импортируют автомобили и компоненты, в том числе из Мексики.



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По данным исследовательской компании GlobalData, половина автомобилей, проданных в США в прошлом году, были импортированы. General Motors (GM) импортирует 46% своих автомобилей, а Ford — 21%. Обе компании также закупают значительное количество автозапчастей за рубежом, особенно из Мексики. Эти автопроизводители могут оказаться под давлением до тех пор, пока 2 апреля не прояснится ситуация с готовыми автомобилями и автозапчастями.

Наименьший удар от пошлин понесет Tesla, так как ее производство и сборка полностью осуществляются внутри США. В долгосрочной перспективе, автопроизводители могут сосредоточиться на локализации производства, чтобы компенсировать тарифные издержки, что принесет пользу отечественным поставщикам.

Особое внимание уделено пошлинам на автозапчасти, включая двигатели и электрические компоненты. Эти пошлины могут вступить в силу позднее — не раньше 3 мая 2025 года. Трамп основывает свое решение на расследовании, проведенном в 2019 году, которое выявило угрозу национальной безопасности из-за высокого уровня импорта автомобилей. Это уже не первая попытка Трампа ограничить импорт: ранее он вводил пошлины на сталь и алюминий по тем же причинам. Возникает угроза для автодилеров, которые могут столкнуться с ростом цен на автомобили и запчасти, что снизит спрос и замедлит продажи. Однако возможный рост цен на ремонт и обслуживание автомобилей может принести выгоду для бизнесов, работающих в сфере автозапчастей и услуг. Трамп утверждает, что переговоры с торговыми партнерами не принесли нужных результатов, что и привело к введению новых тарифов.

HyveGeo: как стартап превращает пустыню в плодородную землю

Озеленение пустынь — сложная задача, требующая значительных инвестиций и долгосрочных усилий. Однако стартап HyveGeo, базирующийся в Англии и ОАЭ, разработал инновационное решение, позволяющее превращать бесплодные земли в продуктивные сельскохозяйственные территории. Компания использует биоуголь и микроводоросли, чтобы восстанавливать почву, стимулировать рост растений и сокращать выбросы углекислого газа. Производимый ими биоуголь смешивается с активными биоудобрениями, создавая питательную среду для растений даже в экстремальных условиях.

На пилотной площадке в Абу-Даби HyveGeo уже переработала 200 тонн биоугля, утилизировав 800 тонн отходов. В 2026 году стартап планирует масштабироваться, перерабатывая 40 000 тонн биомассы в год.



Источник: cnn.com

Полевые испытания показали, что растения, выращенные на обогащенной почве, лучше переносят жару (до 45°C), быстрее растут и дают более высокие урожаи. В ОАЭ это особенно важно, так как страна импортирует 90% продовольствия.

Эксперты положительно оценивают подход HyveGeo, но подчеркивают необходимость долгосрочных испытаний и решения вопросов орошения. HyveGeo продает углеродные кредиты, помогая компаниям компенсировать выбросы CO₂. Стартап уже тестирует свою технологию в партнерстве с сельскохозяйственными организациями ОАЭ. В планах — экспорт технологии в другие засушливые регионы. К 2035 году HyveGeo ставит цель восстановить 10 000 гектаров земли и удалить 1 млн тонн углекислого газа из атмосферы.

Польша выделяет более $ 15 млрд на строительство первой атомной электростанции

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который предусматривает выделение более $ 15 млрд на строительство первой атомной электростанции в стране. Окончательное решение о финансировании зависит от одобрения Европейской комиссии.



Источник: onet.pl

Документ направлен на рекапитализацию государственной компании Polskie Elektrownie Jądrowe, которая станет инвестором и оператором будущей АЭС. В 2024 году польское правительство подало запрос на утверждение государственной помощи в Брюссель, и в декабре 2024 года Еврокомиссия начала официальную процедуру рассмотрения этого запроса. Местом строительства АЭС выбран населенный пункт Любятово-Копалино неподалеку от побережья Балтийского моря.

По плану строительство начнется в 2028 году с заливки бетона для первого реактора, а запуск первого энергоблока АЭС намечен на 2036 год. Этот проект является важным шагом для Польши в обеспечении энергетической безопасности и диверсификации источников энергии, уменьшив зависимость от угля.

Apple добавит в AirPods функцию перевода в реальном времени

Компания Apple планирует оснастить AirPods функцией автоматического перевода разговоров, которая позволит общаться на разных языках в режиме реального времени. Ожидается, что обновление программного обеспечения станет доступно в конце 2025 года вместе с выпуском iOS 19.

Новая технология интегрирована с приложением Apple Translate. Например, если англоговорящий пользователь услышит речь на испанском, iPhone мгновенно переведет ее и воспроизведет в AirPods на английском. Ответ пользователя также будет переведен и озвучен на iPhone на испанском.



Источник: bloomberg.com

Coca-Cola инвестирует в Аргентину более $ 1,4 млрд

Компания Coca-Cola объявила о крупной инвестиции в производство в Аргентине, которая составит более $ 1,4 млрд. Это решение направлено на расширение присутствия компании в Латинской Америке. Инвестиции будут использованы для модернизации производственных мощностей, улучшения логистики и создания новых рабочих мест в стране. Ожидается, что это обеспечит рост производства и улучшение качества продукции на местном рынке.



Источник: pixabay.com

Компания Coca-Cola подчеркивает важность Аргентины как ключевого рынка для ее бизнеса в регионе и уверена, что такие вложения способствуют долгосрочному экономическому развитию. Это также создаст новые возможности для местных поставщиков и поможет развитию местной экономики. Coca-Cola не только усиливает свое присутствие в Аргентине, но и демонстрирует доверие к экономике страны, что может стимулировать дальнейшие иностранные инвестиции в регион.