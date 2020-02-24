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У Беларуси есть шанс получить деньги за незапуск БелАЭС

24.02.2020 22:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Официальный Минск называет Островецкую АЭС надеждой на энергетическую независимость страны. А специалисты в области экологии – тратой денег, экологической и экономической ловушкой.

Чьи аргументы сильнее и действительно ли от остановки АЭС мы можем получить выгоду, в «Беседе» на Белсате с экоактивисткой Анастасией Дорофеевой разбирается Виталий Цыганков.

По словам экологической активистки Анастасии Дорофеевой, белорусская атомная электростанция – политический проект, не несущий никакой экономической пользы и желаемой энергетической независимости. Гостья студии подчеркнула, что страны Европейского Союза приняли стратегию отказа от «грязной энергии». Используя неэкологическую энергию, Беларусь не сможет экспортировать ее и даже продавать по хорошим ценам товары, изготовленные с ее помощью.

«Соседи эту электроэнергию приобретать не будут», – подытоживает Анастасия Дорофеева и напоминает, что пока реактор не запущен, остановить план под названием «Островецкая АЭС» не поздно.

Какой выход из ситуации с АЭС наименее болезненный?

«Беларусь получает пока достаточно слабые сигналы – пока что – о том, что если она откажется от этого проекта, если повернется вместе с Европой в сторону возобновляемой энергии, может получить помощь», – высказалась Анастасия Дорофеева.

Кроме того, гостья программы напомнила о проблемах с безопасностью будущей АЭС. Рекомендации не выполняются, а возможность общественного контроля фактически отсутствует.
 
Теги: Минск
 
 
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Официальный Минск называет Островецкую АЭС надеждой на энергетическую независимость страны. А специалисты в области экологии – тратой денег, экологической и...
 
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