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У Беларуси есть шанс получить деньги за незапуск БелАЭС
Источник материала: Партизан
Официальный Минск называет Островецкую АЭС надеждой на энергетическую независимость страны. А специалисты в области экологии – тратой денег, экологической и экономической ловушкой.
Чьи аргументы сильнее и действительно ли от остановки АЭС мы можем получить выгоду, в «Беседе» на
По словам экологической активистки Анастасии Дорофеевой, белорусская атомная электростанция – политический проект, не несущий никакой экономической пользы и желаемой энергетической независимости. Гостья студии подчеркнула, что страны Европейского Союза приняли стратегию отказа от «грязной энергии». Используя неэкологическую энергию, Беларусь не сможет экспортировать ее и даже продавать по хорошим ценам товары, изготовленные с ее помощью.
«Соседи эту электроэнергию приобретать не будут», – подытоживает Анастасия Дорофеева и напоминает, что пока реактор не запущен, остановить план под названием «Островецкая АЭС» не поздно.
Какой выход из ситуации с АЭС наименее болезненный?
«Беларусь получает пока достаточно слабые сигналы – пока что – о том, что если она откажется от этого проекта, если повернется вместе с Европой в сторону возобновляемой энергии, может получить помощь», – высказалась Анастасия Дорофеева.
Кроме того, гостья программы напомнила о проблемах с безопасностью будущей АЭС. Рекомендации не выполняются, а возможность общественного контроля фактически отсутствует.
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Официальный Минск называет Островецкую АЭС надеждой на энергетическую независимость страны. А специалисты в области экологии – тратой денег, экологической и...
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