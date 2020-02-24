Не думала, что популярность застанет её в деревне. Главный агроном Залужья победила в этапе «Мисс Беларусь»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В деревне Залужье Стародорожского района в небольшом хозяйстве главный агроном не только умница, но и красавица, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Девушка стала победителем районного этапа «Мисс Беларусь» и отлично показала себя на областном этапе.





О ежедневных дефиле по полям на УАЗике – в видеоматериале Вадима Смоляка.











