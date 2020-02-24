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Не думала, что популярность застанет её в деревне. Главный агроном Залужья победила в этапе «Мисс Беларусь»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В деревне Залужье Стародорожского района в небольшом хозяйстве главный агроном не только умница, но и красавица, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Девушка стала победителем районного этапа «Мисс Беларусь» и отлично показала себя на областном этапе.
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Не думала, что популярность застанет её в деревне. Главный агроном Залужья победила в этапе «Мисс Беларусь»
Новости Беларуси. В деревне Залужье Стародорожского района в небольшом хозяйстве главный агроном не только умница, но и красавица, сообщили в программе «Минщина»...
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