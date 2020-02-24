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В Солигорске подведут итоги социально-экономического развития района за 2019 год.
24.02.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
18 февраля 2020 17:08 1266
В Солигорске подведут итоги социально-экономического развития района за 2019 год.
21 февраля во Дворце культуры г. Солигорска пройдет торжественная церемония подведения итогов социально-экономического развития Солигорского района за 2019 год. В мероприятии примет участие председатель Минского облисполкома Александр Турчин.
С 13.00 в фойе «Зимний сад» начнет работу фотовыставка «Человек труда Солигорщины». На 2-ом этаже Дворца культуры (танцевальное фойе) состоится презентация опыта работы организаций и предприятий — победителей по итогам 2019 года, а также дегустация продукции организаций и предприятий Солигорского района.
Источник: сайт
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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18 февраля 2020 17:08 1266 В Солигорске подведут итоги...
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