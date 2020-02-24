ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Солигорске подведут итоги социально-экономического развития района за 2019 год.

24.02.2020 — Разное | Soligorsk News  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Soligorsk News


18 февраля 2020 17:08 1266

В Солигорске подведут итоги социально-экономического развития района за 2019 год.

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: сайт Миноблисполкома.

21 февраля во Дворце культуры г. Солигорска пройдет торжественная церемония подведения итогов социально-экономического развития Солигорского района за 2019 год. В мероприятии примет участие председатель Минского облисполкома Александр Турчин.

В Солигорске подведут итоги социально-экономического развития района за 2019 год.

С 13.00 в фойе «Зимний сад» начнет работу фотовыставка «Человек труда Солигорщины». На 2-ом этаже Дворца культуры (танцевальное фойе) состоится презентация опыта работы организаций и предприятий — победителей по итогам 2019 года, а также дегустация продукции организаций и предприятий Солигорского района.

Торжественная часть праздника стартует с показа фильма, подготовленного Солигорским телевизионным каналом. После этого для вручения грамот и благодарностей на сцену поднимутся председатель Миноблисполкома Александр Турчин, председатель Солигорского райисполкома Андрей Жайлович, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Юлия Мурина и другие.

Финальным аккордом праздника станет яркая концертная программа.

Источник: сайт Миноблисполкома.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Не думала, что популярность застанет её в деревне. Главный агроном Залужья победила в этапе «Мисс Беларусь»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край
24.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика