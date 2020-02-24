В Солигорске подведут итоги социально-экономического развития района за 2019 год.

С 13.00 в фойе «Зимний сад» начнет работу фотовыставка «Человек труда Солигорщины». На 2-ом этаже Дворца культуры (танцевальное фойе) состоится презентация опыта работы организаций и предприятий — победителей по итогам 2019 года, а также дегустация продукции организаций и предприятий Солигорского района.



Торжественная часть праздника стартует с показа фильма, подготовленного Солигорским телевизионным каналом. После этого для вручения грамот и благодарностей на сцену поднимутся председатель Миноблисполкома Александр Турчин, председатель Солигорского райисполкома Андрей Жайлович, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Юлия Мурина и другие.



Финальным аккордом праздника станет яркая концертная программа.

