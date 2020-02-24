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25 февраля в Ветке, а 26 в Круглом. Администрация Президента продолжает проводить выездные приемы граждан

24.02.2020 23:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Представители Администрации Президента продолжают выездные приемы граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

25 февраля в Ветке, а 26 в Круглом. Администрация Президента продолжает проводить выездные приемы граждан

25 февраля на вопросы жителей Ветки готова ответить начальник главного идеологического управления Администрации Ольга Шпилевская, а в Лельчицах прием граждан будет вести помощник Президента по Гомельской области. В этот же день в Полоцке на связь с жителями выйдет помощник главы государства по Витебскому региону.

25 февраля в Ветке, а 26 в Круглом. Администрация Президента продолжает проводить выездные приемы граждан

26 февраля выездные приемы пройдут в Круглом, где с людьми будет общаться глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, и в Московском районе Минска.

25 февраля в Ветке, а 26 в Круглом. Администрация Президента продолжает проводить выездные приемы граждан

27 февраля вопросы граждан выслушают заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков (встреча будет проходить в Лунинце) и начальник одного из управлений Администрации Жанна Тищенко, которая отправится в Узду. Ну а в 28 февраля выездной прием проведет первый заместитель начальника управления кадровой политики Администрации.

Люди в материале: Ольга Шпилевская, Игорь Сергеенко, Максим Рыженков, Жанна Тищенко

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Представители Администрации Президента продолжают выездные приемы граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 25 февраля на вопросы...
 
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