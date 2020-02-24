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«Не мое». Лидские пограничники нашли контрабанду, а еще мужчину в гидрокостюме и маскхалате
Источник материала: Lida.Info
В 50 метрах от белорусско-литовской границы пограничники задержали мужчину без документов в гидрокостюме и маскхалате,
Около 4 часов утра 24 февраля пограничники нашли в непосредственной близости от литовской территории три коробки с сигаретами. Поискали еще — и оказалось, что неподалеку спрятаны еще три коробки. А потом в кустах нашли мужчину в специальном снаряжении.
Оказалось, это 39-летний житель Гродненской области. Он сразу заявил, что все это — не его, правда пояснить, что делал у границы, не смог.
В отношении задержанного начат административный процесс за нарушение пограничного режима. Одно только пребывание в погранзоне без документов может обойтись мужчине в 50 базовых.
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В 50 метрах от белорусско-литовской границы пограничники задержали мужчину без документов в гидрокостюме и маскхалате, сообщает пресс-служба ГПК. Около 4 часов...
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