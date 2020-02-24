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Спортивный конкурс «Защитник Отечества — 2020» пройдёт в Солигорске. АНОНС.

24.02.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


18 февраля 2020 14:34 1422

Спортивный конкурс "Защитник Отечества - 2020" пройдёт в Солигорске. АНОНС.

Автор: Эдуард Кидяев.

23 февраля 2020 года в 10.00 в Физкультурно-спортивном клубе Солигорского района  (малый зал, ул. К. Заслонова, 56.) пройдёт спортивный конкурс «Защитник отечества 2020», посвящённый Дню Защитника отечества.

Спортивный конкурс «Защитник Отечества — 2020» пройдёт в Солигорске. АНОНС.

В ПРОГРАММЕ:

— Стрельба из пневматической винтовки.
— Подтягивание на перекладине.
— Дартс.
— Толчок гири 16 кг.
— Плавание 50 м.

К участию приглашаются все желающие мужчины, имеющие хорошую физическую подготовку.

Приходи и попробуй свои силы!

Спортивный конкурс «Защитник Отечества — 2020» пройдёт в Солигорске. АНОНС.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

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Теги: Новости
 
 
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18 февраля 2020 14:34 1422 Спортивный конкурс "Защитник Отечества - 2020" пройдёт...
 
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