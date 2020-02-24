Спортивный конкурс «Защитник Отечества — 2020» пройдёт в Солигорске. АНОНС.

23 февраля 2020 года в 10.00 в Физкультурно-спортивном клубе Солигорского района (малый зал, ул. К. Заслонова, 56.) пройдёт спортивный конкурс «Защитник отечества 2020», посвящённый Дню Защитника отечества.

В ПРОГРАММЕ:



— Стрельба из пневматической винтовки.

— Подтягивание на перекладине.

— Дартс.

— Толчок гири 16 кг.

— Плавание 50 м.



К участию приглашаются все желающие мужчины, имеющие хорошую физическую подготовку.



Приходи и попробуй свои силы!

