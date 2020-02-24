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Спортивный конкурс «Защитник Отечества — 2020» пройдёт в Солигорске. АНОНС.
24.02.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
18 февраля 2020 14:34 1422
Спортивный конкурс "Защитник Отечества - 2020" пройдёт в Солигорске. АНОНС.
23 февраля 2020 года в 10.00 в Физкультурно-спортивном клубе Солигорского района (малый зал, ул. К. Заслонова, 56.) пройдёт спортивный конкурс «Защитник отечества 2020», посвящённый Дню Защитника отечества.
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18 февраля 2020 14:34 1422 Спортивный конкурс "Защитник Отечества - 2020" пройдёт...
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