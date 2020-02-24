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У Зеленского обвалился рейтинг доверия
Источник материала: Партизан
У Владимира Зеленского обвалился рейтинг доверия. Немало украинцев за последние месяцы разочаровалось деятельностью президента, парламента и правительства Украины.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова и опубликованные в понедельник, передает
Социологи свидетельствуют, что самое высокий доверие у украинцев к армии (69%). Доверие же к парламенту и правительству падает — с 57% до 28%. А пропрезидентская фракция "Слуга народа" в Верховной Раде уже имеет всего 34% позитивных оценок и 47% негативных.
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У Владимира Зеленского обвалился рейтинг доверия. Немало украинцев за последние месяцы разочаровалось деятельностью президента, парламента и правительства...
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