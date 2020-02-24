У Зеленского обвалился рейтинг доверия

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова и опубликованные в понедельник, передает. Из них следует, что если в сентябре 2019-го украинскому президенту Зеленскому доверяли 79% опрошенных (а на президентских выборах он победил с 73%), а не доверяли 13,5%, то в феврале 2020-го — соответственно 51,5% и 41%. Цифра доверия еще высока, но пока не видно, какими мерами президент Украины попытается остановить тенденцию его снижения. Главная причина падения популярности известна — несоблюдение обещаний: война на Донбассе не прекращена, коррупционеры за решеткой не оказались и т.д.