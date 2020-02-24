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Недалеко от Лиды лоб в лоб столкнулись легковушка и фура

24.02.2020 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

Недалеко от Лиды лоб в лоб столкнулись легковушка и фура

Под Лидой легковушка и фура после столкновения вылетели в кювет. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла утром 23 февраля на дороге М11 Слоним — Лида — граница Литвы. В деревне Пески 27-летний водитель легкового «Ровера» не справился с управлением. Машине оказалась на встречной, где и столкнулась с фурой.

«От удара автомобили вылетели в кювет. Фура при этом повредила ограждение одного из частных домов», — рассказали в ГАИ.

 
 
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Под Лидой легковушка и фура после столкновения вылетели в кювет. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома. Авария произошла утром 23...
 

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