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Недалеко от Лиды лоб в лоб столкнулись легковушка и фура
Источник материала: Lida.Info
Под Лидой легковушка и фура после столкновения вылетели в кювет. Об этом
Авария произошла утром 23 февраля на дороге М11 Слоним — Лида — граница Литвы. В деревне Пески 27-летний водитель легкового «Ровера» не справился с управлением. Машине оказалась на встречной, где и столкнулась с фурой.
«От удара автомобили вылетели в кювет. Фура при этом повредила ограждение одного из частных домов», — рассказали в ГАИ.
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Под Лидой легковушка и фура после столкновения вылетели в кювет. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома. Авария произошла утром 23...
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