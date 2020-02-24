Недалеко от Лиды лоб в лоб столкнулись легковушка и фура

Источник материала: Lida.Info





Под Лидой легковушка и фура после столкновения вылетели в кювет. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла утром 23 февраля на дороге М11 Слоним — Лида — граница Литвы. В деревне Пески 27-летний водитель легкового «Ровера» не справился с управлением. Машине оказалась на встречной, где и столкнулась с фурой.

«От удара автомобили вылетели в кювет. Фура при этом повредила ограждение одного из частных домов», — рассказали в ГАИ.