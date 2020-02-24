Коммунальные застройщики в Минске будут возводить жилье только для очередников

Источник материала: Tut.by

Все возводимые коммунальными застройщиками дома в Минске будут строить только для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Как передает корреспондент агентства «Минск-Новости» , это подчеркнул во время оперативного совещания председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак.



Фото: Стас Журавлевич

Как рассказала председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева, в 2020 году для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, запланировано построить 18 домов (144,7 тыс. кв. м), в том числе 16 с господдержкой.

В 2020 году в Минске планируется ввести в эксплуатацию 630 тыс. кв. м жилья, в том числе 190 тыс. кв. м для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Ввод в эксплуатацию 1367 квартир для 1354 многодетных семей запланирован в столице в 2020 году. Также необходимо построить 4436 квартир для 4079 многодетных семей. Для них в этом году предстоит начать возведение 33 домов.