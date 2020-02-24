Эксперт: Слова Путина о военной мощи России можно проверить только войной

"Белсат" . Дабы никто не сомневался в серьезности угроз, Владимир Путин добавил, что «многие из наших вооружений… не имеют аналогов в мире. При этом по ряду перспективных образцов – а это фактически оружие будущего – мы уже перешли от этапа испытаний к постановке их на боевое дежурство в режим постоянной готовности», пишет Александр Подрабинек в своей колонке на сайте





Анекдот или повод для паники?

Реальные это угрозы или пустое бахвальство, никто с уверенностью сказать не может. Военные эксперты, аналитики, дипломаты, разведчики, астрологи и гадалки делают прогнозы, опираясь главным образом на свои надежды и ожидания, а вовсе не на реальное положение дел. Потому что реального положения дел не знает никто, в том числе, возможно, и сам г-н Путин.





Очковтирательство, лицемерие, вранье и стремление угодить начальству так распространено в нынешней России, что отделить в официальных комментариях правду от лжи становится очень трудно.





Те, кто наблюдает за ситуацией со стороны, делятся в основном на две категории. Жаждущие любой ценой мира, спокойствия и всеобщего благополучия, склонны верить, что все эти бряцания оружием – игра, дешевые декорации, «потемкинская деревня». Они со смехом уверяют себя и других, что беспокоиться совершенно не о чем, потому что Россия с ее катастрофически низким экономическим потенциалом не способна производить что-либо стоящее. Разваливающиеся на ходу машины, падающие ракеты, анимационные презентации «новейшего оружия» – все это, по их мнению, доказывает абсолютную неспособность России вести современную войну.





Другие, условно говоря «алармисты», наоборот, бьют тревогу при каждом известии о милитаристских усилиях в России. Они призывают оставаться на уровне, укреплять НАТО и не верить миротворческим заверениям Кремля. Они воспринимают российскую угрозу серьезно. Таких людей много среди военных, политиков и в разведсообществах. С одной стороны, это люди, знающие о проблеме больше других, что рождает естественное доверие к их мнению. С другой стороны, они профессионально заинтересованы в укреплении своих структур, а для этого как раз нужен постоянный и не слабый враг. Тут любого обывателя начинают терзать смутные сомнения.





Голод военной промышленности – не помеха

Надежно проверить реальное состояние российских вооруженных сил можно только одним способом – войной. Такой проверки лучше бы избежать. Но можно обратиться к истории. И пролистывая ХХ век по одному десятилетию за другим, нужно сказать вот что.





Тяжелое экономическое положение страны, бедственное и даже катастрофическое положение народа мало связаны со способностью создавать военную мощь. В 30-х годах прошлого века, когда миллионы людей погибали от голода, в стране строились военные заводы и создавалась военная промышленность.





Тоталитарная власть легко тратила человеческие жизни ради будущих военных успехов. В послевоенные годы, когда страна лежала в разрухе и хлеб продавался по карточкам, интенсивными усилиями была создана атомная промышленность и ракетостроение, по украденным у американцев чертежам была построена атомная бомба, а затем, благодаря усилиям славных советских ученых, и водородная.









Конечно, сейчас немного другое время, иной уровень технологий, совсем другой политический расклад во всем мире и много других отличий от прошлого века. Однако нынешняя авторитарная российская власть все больше тяготеет к советским образцам, понемногу возрождая тоталитарные нормы в самых различных сферах общественной и государственной жизни. Этого нельзя не учитывать, размышляя о военных возможностях нынешней России. Поэтому для хорошего настроения можно посмеиваться над фанерными танками или дымящимся крейсером, но воспринимать сообщения о новых системах вооружения исключительно как анекдот тоже не стоит.



