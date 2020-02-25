На Брестчине набирают темпы полевые работы

Источник материала: Виртуальный Брест

На календаре еще февраль, а полевые работы в Брестской области набирают обороты. В хозяйствах Кобринского района вносят органические и минеральные удобрения, готовят почву к яровому севу. В ОАО "Стригово" под яровой клин отвели почти 2 тысячи гектаров. Накопили свыше 630 тонн минеральных удобрений - 57 процентов от потребности. Около 170 тонн действующего вещества калийных туков уже внесли под яровой сев, начали подкормку сенокосов и пастбищ. Запас азотных и фосфорных туков продолжают пополнять.













Состояние озимых, по словам директора ОАО "Стригово" Игоря Масько, сейчас не вызывает опасений. Главное, чтобы после аномально теплой зимы резко не ударил мороз. Впрочем, предварительные прогнозы синоптиков таких сюрпризов не обещают. Однако постоянные перепады температур в пределах нулевой отметки, характерные для нынешней зимы, ослабляют растения.



Вносят удобрения и продолжают пахоту в ОАО "Батчи", "Городец-Агро", "Новоселковский", "Покровский", "Киселевцы" и других кобринских сельхозпредприятиях. В ОАО "Покровский" калийными туками заправлено более 90 процентов из 2190 гектаров, отведенных под яровой сев. По району эта цифра превышает 19 тысяч гектаров, или две трети к плану.









Быстрее, чем в прошлом году, накопление минеральных удобрений идет в целом на Брестчине. В хозяйствах их запасли 58 процентов к необходимому количеству, на треть опережая прошлогодний график. В Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома отмечают, что в области полевые работы развернуты достаточно широким фронтом. Погода позволяет вести их как в южных, так и в северных районах, и аграрии используют такую возможность.