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Ленинским РОВД устанавливается личность мужчины в банке на Машерова

25.02.2020 06:28 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ОУР ОВД администрации Ленинского района г.Бреста устанавливается личность мужчины, который 13.02.2020 примерно в 12 часов 18 минут находился в помещении банка, расположенном по адресу г. Брест, пр-т Машерова, д.70/2

Ленинским РОВД устанавливается личность мужчины в банке на Машерова

Гражданам, которым что-либо известно об указанном мужчине, просьба сообщить по телефонам:.+375(29)7207426, р.т.27-59-21, м.т. дежурного 8236590, либо по телефону 102.

По информации ОУР ОВД администрации Ленинского района г.Бреста

 
Теги: Брест
 
 
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  ОУР ОВД администрации Ленинского района г.Бреста устанавливается личность мужчины, который 13.02.2020 примерно в 12 часов 18 минут находился в помещении банка,...
 
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