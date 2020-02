Овечкин во второй раз станет папой

Источник материала: Tut.by

Российский хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин ожидает второго ребенка, об этом его супруга Анастасия Шубская сообщила в своем Instagram.

«Мы очень тебя ждем», — написала девушка под постом в инстаграме и сопроводила подпись хэштегами #беременность #второйребенок. На снимке Анастасия придерживает округлившийся живот.

Интересно, что с ожидаемым пополнением хоккеиста поздравил и его клуб «Вашингтон Кэпиталз»:

Another #OviJr on the way