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Овечкин во второй раз станет папой

25.02.2020 09:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российский хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин ожидает второго ребенка, об этом его супруга Анастасия Шубская сообщила в своем Instagram.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) 24 Фев 2020 в 11:13 PST

«Мы очень тебя ждем», — написала девушка под постом в инстаграме и сопроводила подпись хэштегами #беременность #второйребенок. На снимке Анастасия придерживает округлившийся живот.

Интересно, что с ожидаемым пополнением хоккеиста поздравил и его клуб «Вашингтон Кэпиталз»:

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