Огонь уничтожил дачный дом

В 04.20 утра 22 февраля в Центр оперативного управления Смолевичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о загорании дачного дома в садовом товариществе «Подыгрушье» Заболотского сельсовета.

На место вызова выехало 4 единицы техники. По прибытии подразделений установлено, что открытым пламенем горит дачный дом, есть угроза соседним зданиям и постройкам.

Прибывшие на место спасатели ликвидировали пожар, соседние здания не пострадали.

– В результате пожара огнем уничтожен дачный дом. На месте работала оперативная группа Смолевичского РОЧС. Рассматриваемая причина пожара – нарушения правил устройства и эксплуатации печного отопления, – рассказала инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Смолевичского РОЧС Юлия Максименя.

МЧС напоминает, что при эксплуатации печного отопления:

— очищайте дымоход от сажи перед началом, во время и после отопительного периода;

— разместите перед дверцей печи предтопочный металлический лист размерами не менее 0,5х0,7 м;

— прекращайте топку печи не менее чем за 2 часа до отхода ко сну;

— топите печь несколько раз в день понемногу – так вы ее не перекалите;

— золу, шлак и уголь залейте водой и удаляйте в специально отведенное место вдали от сгораемые зданий и строений;

— не растапливайте печь с помощью горючих и легковоспламеняющихся жидкостей;

— не допускайте топку печи с открытыми дверцами;

— не сушите и не складируйте на печи одежду и прочие горючие предметы;

— не позволяйте малолетним детям самостояиельно растапливать печь;

— в случае пожара немедленно сообщите по телефону 101 или 112.

Фото Смолевичский РОЧС



