Огонь уничтожил дачный дом

В 04.20 утра 22 февраля в Центр оперативного управления Смолевичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о загорании дачного дома в садовом товариществе «Подыгрушье» Заболотского сельсовета.
На место вызова выехало 4 единицы техники. По прибытии подразделений установлено, что открытым пламенем горит дачный дом, есть угроза соседним зданиям и постройкам.
Прибывшие на место спасатели ликвидировали пожар, соседние здания не пострадали.
– В результате пожара огнем уничтожен дачный дом. На месте работала оперативная группа Смолевичского РОЧС. Рассматриваемая причина пожара – нарушения правил устройства и эксплуатации печного отопления, – рассказала инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Смолевичского РОЧС Юлия Максименя.
МЧС напоминает, что при эксплуатации печного отопления:
— очищайте дымоход от сажи перед началом, во время и после отопительного периода;
— разместите перед дверцей печи предтопочный металлический лист размерами не менее 0,5х0,7 м;
— прекращайте топку печи не менее чем за 2 часа до отхода ко сну;
— топите печь несколько раз в день понемногу – так вы ее не перекалите;
— золу, шлак и уголь залейте водой и удаляйте в специально отведенное место вдали от сгораемые зданий и строений;
— не растапливайте печь с помощью горючих и легковоспламеняющихся жидкостей;
— не допускайте топку печи с открытыми дверцами;
— не сушите и не складируйте на печи одежду и прочие горючие предметы;
— не позволяйте малолетним детям самостояиельно растапливать печь;
— в случае пожара немедленно сообщите по телефону 101 или 112.
Фото Смолевичский РОЧС