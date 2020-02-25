В России закрываются сахарные заводы из-за падения рентабельности

Источник материала: Ежедневник

фото: polzovred.ru

Причина – снижение оптовых цен на сахар в связи с его растущими запасами. Беларусь является вторым по величине покупателем российского сахара. При этом отечественную сахарную отрасль тоже серьезно "штормит".

Три сахарных завода суммарной мощностью свыше 150 тыс. т. не смогут работать в предстоящем сезоне. Излишков сахара накопилось слишком много, что привело к обвалу цен на рынке.

Речь идет о Мелеузовском сахарном заводе в Башкортостане (входит в группу «Продимекс»), Нурлатском сахарном заводе в Татарстане (входит в группу «Агро-Инвест») и Товарковском сахарном заводе в Тульской области (принадлежит структуре Россельхозбанка), пишет РБК со ссылкой на Ведомости.



Среднегодовые цены на сахар, которые за последние три года находились на уровне, не позволяющем поддерживать нормальную рентабельность. Наращивание производства в сезоне-2016/17 совпало со снижением мировых цен, поэтому распродать избыток сахара за границей не удалось. Продукт стал скапливаться в России, что привело к обвалу цен на сахар на внутреннем рынке, в результате чего цены снизились до исторически низкого уровня — 20 росс. руб. за 1 кг (при более 35 руб.за 1 кг в 2016 году).



За последние три года рентабельность производства сахара снижалась до 3,3%, что считается существенно более низким показателем, чем средний по агропромышленному комплексу.



По мнению экспертов отрасли, если ситуация с мировыми и внутренними ценами на сахар не изменится, то придется закрывать и другие заводы. Функционировать продолжат лишь те предприятия, где есть собственное производство сахарной свеклы, за счет чего можно будет оптимизировать издержки.

Производители считают, что излишки продукта копятся из-за удачных урожаев сахарной свеклы, а также из-за того, что Узбекистан (второй, после Беларуси, крупнейший покупатель российского сахара) ввел 20-процентный НДС на его импорт. Это сильно повлияло на объемы проданного республике сахара. В результате Союз сахаропроизводителей ожидает еще большего падения цен в сельскохозяйственном 2019/20 году.



В ноябре 2019 года российский Минсельхоз принял решение сократить посевы сахарной свеклы на 15% в 2020-м, а также запланировал установить дополнительные квоты на использование семян российского производства этой культуры.

Напомним, что сахарной отрасли Беларуси сейчас тоже несладко – в стране расследуется громкое «сахарное дело». КГБ задержал директоров всех четырех сахарных заводов. Из подозревают во взятках. Согласно информации, прозвучавшей в эфире «Беларусь 1», заводы отгружали сахар на экспорт Белорусской сахарной компании, значительная его часть уходила «подконтрольным посредникам». И затем этот же сахар перепродавали дороже на своем же рынке.

Финансовое положение сахарных заводов Беларуси также оставляет желать лучшего. Как сообщал МАРТ, выручка от реализации сахара в октябре прошлого года сократилась на 70,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Отечественного сахара было продано на 37,6% меньше, рентабельность упала на 36,9 п.п. и составила минус 11,2%.