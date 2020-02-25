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В России закрываются сахарные заводы из-за падения рентабельности
25.02.2020 09:30 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: polzovred.ru
Причина – снижение оптовых цен на сахар в связи с его растущими запасами. Беларусь является вторым по величине покупателем российского сахара. При этом отечественную сахарную отрасль тоже серьезно "штормит".
Три сахарных завода суммарной мощностью свыше 150 тыс. т. не смогут работать в предстоящем сезоне. Излишков сахара накопилось слишком много, что привело к обвалу цен на рынке.
Речь идет о Мелеузовском сахарном заводе в Башкортостане (входит в группу «Продимекс»), Нурлатском сахарном заводе в Татарстане (входит в группу «Агро-Инвест») и Товарковском сахарном заводе в Тульской области (принадлежит структуре Россельхозбанка), пишет
Производители считают, что излишки продукта копятся из-за удачных урожаев сахарной свеклы, а также из-за того, что Узбекистан (второй, после Беларуси, крупнейший покупатель российского сахара) ввел 20-процентный НДС на его импорт. Это сильно повлияло на объемы проданного республике сахара. В результате Союз сахаропроизводителей ожидает еще большего падения цен в сельскохозяйственном 2019/20 году.
Напомним, что сахарной отрасли Беларуси сейчас тоже несладко – в стране расследуется громкое «сахарное дело». КГБ задержал директоров всех четырех сахарных заводов. Из подозревают во взятках. Согласно информации, прозвучавшей в эфире «Беларусь 1», заводы отгружали сахар на экспорт Белорусской сахарной компании, значительная его часть уходила «подконтрольным посредникам». И затем этот же сахар перепродавали дороже на своем же рынке.
Финансовое положение сахарных заводов Беларуси также оставляет желать лучшего. Как сообщал МАРТ, выручка от реализации сахара в октябре прошлого года сократилась на 70,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Отечественного сахара было продано на 37,6% меньше, рентабельность упала на 36,9 п.п. и составила минус 11,2%.
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Причина – снижение оптовых цен на сахар в связи с его растущими запасами. Беларусь является вторым по величине покупателем российского сахара. При этом...
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