Прокуратура Минской области провела единый день информирования  в 5 отдельной бригаде специального назначения в г. Марьина Горка

В рамках единого дня информирования прокуратура Минской области провела с военнослужащими срочной военной службы профилактическое мероприятие.

Тема — исполнение требований общевоинских уставов и иных нормативных правовых актов.

Цель – разъяснить права и обязанности военнослужащих, предупредить совершение правонарушений в сфере межличностных отношений, не допустить возникновение конфликов между военнослужащими.

В мероприятии приняли участие более 30 военнослужащих срочной военной службы, командование бригады. Информирование состоялось в комнате досуга одного из подразделений бригады.

Перед личным составом 5 отдельной бригады выступил старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в войсках прокуратуры Минской области Денис Кузнецов.

В своем выступлении он обратил внимание на необходимость повышения военнослужащими первого периода службы уровня правовых знаний, воспитания правосознания, выполнения младшими командирами требований приказов, направленных на обеспечение безопасных условий военной службы в повседневной деятельности.

После проведения информирования Денис Кузнецов в неформальной обстановке провел беседу с военнослужащими 1 периода срочной службы.

Ребята интересовались правовыми основами порядка прохождения срочной военной службы, особенностями социального страхования, порядком дальнейшего прохождения военной службы на основе контракта.

В целях выявления неуставных взаимоотношений Денис Кузнецов провел с военнослужащими анонимное анкетирование.

Его результаты будут использованы при дальнейшем планировании надзорной работы.

Фото: прокуратура Минской области

Старший прокурор отдела прокуратуры Минской области

Денис Кузнецов



