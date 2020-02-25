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Вдова Коби Брайанта подала в суд на владельцев разбившегося вертолета
Источник материала: Tut.by
По данным издания Los Angeles Times, супруга баскетболиста намерена судиться с компанией Island Express Helicopters, эксплуатировавшей вертолет, при крушении которого погибли ее муж и 13-летняя дочь Джианна. Она также возложила вину на пилота,
Вдова баскетболиста Коби Брайанта Ванесса подала иск к компании Island Express Helicopters, эксплуатировавшей вертолет, при крушении которого погибли ее муж 13-летняя дочь Джианна. Об этом сообщает Los Angeles Times.
По данным издания, соответствующее заявление в Высший округ Лос-Анджелеса подали адвокаты супруги баскетболиста. Согласно документу, часть вины возложена на пилота Ару Зобаяна, который также погиб в этой катастрофе. Как указывается в иске, при управлении транспортным средством он «проявил халатность». По мнению истцов, ответственность за действия пилота полностью лежит на компании.
Какую сумму истцы рассчитывают взыскать с Island Express, не уточняется.
Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант погиб
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Она также возложила вину на пилота.
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