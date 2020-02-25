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Вдова Коби Брайанта подала в суд на владельцев разбившегося вертолета

25.02.2020 09:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По данным издания Los Angeles Times, супруга баскетболиста намерена судиться с компанией Island Express Helicopters, эксплуатировавшей вертолет, при крушении которого погибли ее муж и 13-летняя дочь Джианна. Она также возложила вину на пилота, передает РБК.


Вдова баскетболиста Коби Брайанта Ванесса подала иск к компании Island Express Helicopters, эксплуатировавшей вертолет, при крушении которого погибли ее муж 13-летняя дочь Джианна. Об этом сообщает Los Angeles Times.

По данным издания, соответствующее заявление в Высший округ Лос-Анджелеса подали адвокаты супруги баскетболиста. Согласно документу, часть вины возложена на пилота Ару Зобаяна, который также погиб в этой катастрофе. Как указывается в иске, при управлении транспортным средством он «проявил халатность». По мнению истцов, ответственность за действия пилота полностью лежит на компании.

Какую сумму истцы рассчитывают взыскать с Island Express, не уточняется.

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант погиб при крушении частного вертолета под Лос-Анджелесом 26 января. Вместе с ним погибла одна из дочерей, 13-летняя Джианна Мария-Оноре. В общей сложности на борту вместе с пилотом находились девять человек, выживших нет.

 
 
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